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Ruski dron pogodio je danas istorijsku zgradu u centru Kijeva, a fotografije sa mesta napada prikazuju ljude kako izlaze kroz prozore na trećem spratu pokušavajući da pobegnu od vatre.

Nacionalna akademija nauka Ukrajine pogođena je u ponedeljak posle podne, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama, potvrđujući lokaciju udara nakon što su se na internetu pojavili snimci i fotografije zgrade u plamenu.

"U toku je spasilačka operacija. Ekipe gase požar i tragaju za ljudima koji su možda ostali zarobljeni unutra. Sve službe su angažovane", rekao je Zelenski.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je na Telegramu da je bespilotna letelica udarila u zgradu u Ševčenkovskom okrugu, u centru ukrajinske prestonice.

"Bespilotna letelica udarila je u nestambenu zgradu u Ševčenkovskom okrugu u centru prestonice. Izbio je požar", naveo je Kličko.

On je naknadno saopštio da je u napadu na Nacionalnu akademiju nauka Ukrajine poginula najmanje jedna osoba, dok su još tri povređene.

Ljudi pokušavali da pobegnu kroz prozore

Oleksandr Sazanovič, šef Ševčenkovske okružne državne administracije, saopštio je da se nalazi na mestu ruskog udara.

"Nažalost, ima povređenih i poginulih. Sve hitne i nadležne službe rade na mestu napada. Molim stanovnike da se ne približavaju lokaciji i da ne ometaju rad službi. Informacije se još utvrđuju", napisao je na Telegramu.

Na fotografijama i snimcima sa mesta napada vide se ljudi koji pokušavaju da izađu kroz prozore zgrade na trećem spratu dok se iz objekta šire vatra i dim.

Nacionalna akademija nauka Ukrajine (NASU) samostalna je institucija koju finansira država, a u zgradi u Volodimirskoj ulici nalazi se od 1919. godine.

Pres-služba Akademije potvrdila je za ukrajinsku novinsku agenciju Ukrinform da je "ruski dron direktno pogodio zgradu NASU".

Zelenski najavio odgovor

Prema rečima Zelenskog, u Kijevu su napadnuti i jedna farmaceutska kompanija i benzinske pumpe, dok je u Dnjepru pogođen poslovni centar.

Napadi su zabeleženi i na civilnim objektima, preduzećima i komunikacionoj infrastrukturi u drugim ukrajinskim gradovima.

"Rusija će definitivno dobiti odgovor na ovo", poručio je Zelenski.