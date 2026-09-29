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Rusija je rano u utorak pokrenula novi napad balističkim raketama na Kijev, samo nekoliko sati nakon celodnevnog granatiranja u kojem su dve osobe poginule, a 26 ih je ranjeno širom ukrajinske prestonice.

Nekoliko glasnih eksplozija odjeknulo je Kijevom u ranim jutarnjim satima u utorak, 29. septembra, dok su se sistemi protivvazdušne odbrane aktivirali tokom nove vazdušne opasnosti.

Napad počeo oko 1.20 ujutru

- Nove balističke rakete kreću se ka Kijevu - upozorile su Vazduhoplovne snage Ukrajine na Telegramu dok se napad odvijao.

Ukrajinski izveštaji o nadzoru navode da je novi napad počeo oko 1.20 ujutru, uz upozorenja na lansiranje balističkih raketa iz ruske Kurske oblasti, dok se Kijev ponovo našao pod raketnom pretnjom.

Obnovljeni napad usledio je samo nekoliko sati nakon što je Kijev tokom celog ponedeljka, 28. septembra, pretrpeo talase ruskih udara koji su pogodili više gradskih okruga i izazvali požare na civilnim objektima širom prestonice.

Kličko izvestio o žrtvama

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je kasno u ponedeljak da su dve osobe poginule, a 26 ranjeno, uključujući troje dece.

Osam povređenih je hospitalizovano, a jedna osoba je ostala u teškom stanju.

Prva žrtva je prvobitno prijavljena nakon što je ruski dron pogodio nestambenu zgradu koja pripada Nacionalnoj akademiji nauka Ukrajine u istorijskom centru Kijeva. Spasioci su kasnije tokom hitnih operacija izvukli telo druge žrtve iz istog objekta.

Jučerašnji napad na zgradu Nacinalne akademije nauka

Ruski napadi zabeleženi su širom Ševčenkovskog, Obolonskog, Solomjanskog, Darnickog, Podilskog i drugih okruga tokom dana. U centru Kijeva, usled udara izbio je požar na delu zgrade Nacionalne akademije nauka.

Drugi udar pogodio je sedmospratnicu u kojoj se nalazi medicinska ustanova "Dobrobut", gde je prijavljeno sedam povređenih, od kojih su šestoro zaposleni.

Pogođena i fabrika u Darnici

Rusija je takođe pogodila farmaceutsku fabriku u Darnici, dok su požari i šteta zabeleženi i na drugim nestambenim i poslovnim objektima širom prestonice.

Kličko je nastavio da izveštava o novim udarima i tokom ponedeljka uveče. Nestambena zgrada u Obolonskom okrugu pogođena je više puta, vozila su se zapalila nakon što je dron pao u stambeno dvorište u Solomjanskom okrugu, a u Svjatošinskom okrugu pogođen je tropratni poslovni centar.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je napade od ponedeljka i poručio da će Rusija snositi posledice.

- Svaki ruski teroristički napad dovodi do žrtava koje su se mogle sprečiti da je pritisak na Rusiju konačno postao potpun - rekao je on, pozivajući na odlučniju međunarodnu akciju protiv onih koji finansiraju i proizvode rusko naoružanje.