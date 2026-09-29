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Argentinski predsednik Havijer Milej je zapretio da će pokrenuti pravni spor protiv britanske vlade ukoliko ne zaustavi radove na istraživanju nafte kod obale Foklandskih ostrva.

U objavi na društvenim mrežama, Milej postavio je dvonedeljni rok za obustavljanje projekta naftnog polja "Morski lav", zajedničkog poduhvata izraelskih i britanskih kompanija.

Kompanije insistiraju da poseduju važeće licence izdate od strane Velike Britanije.

Tenzije oko suvereniteta arhipelaga

Ovi komentari pojačavaju tenzije između Velike Britanije i Argentine oko suvereniteta arhipelaga, poznatog u Argentini kao Las Malvinas, više od 40 godina nakon što je britanska vojna operativna grupa proterala argentinske snage koje su izvršile invaziju na tu teritoriju 1982. godine.

Milej je rekao da će, ukoliko se dvonedeljni rok ne ispoštuje, "naložiti Ministarstvu spoljnih poslova i pravnim timovima da pokrenu međunarodnu arbitražu" protiv Velike Britanije zbog onoga što je nazvao "nezakonitim pljačkanjem naših resursa kroz projekat Morski lav".

Foklandska ostrva Foto: Shutterstock

Milej preti tužbom pred Međunarodnim tribunalom za pravo mora

Nastavio je da upozorava Veliku Britaniju da će, ako se "nelegitimna eksploatacija" regiona ne okonča u roku od dve nedelje, Argentina stvar izneti pred Međunarodni tribunal za pravo mora.

Međunarodni tribunal je nezavisno sudsko telo sa sedištem u Hamburgu koje je odgovorno za pravednu primenu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora.

Ovaj potez dolazi ubrzo nakon što je Milej oštro kritikovao UN u svom govoru na Generalnoj skupštini zbog toga što nisu preduzele mere po pitanju suvereniteta Foklandskih ostrva.

Rekao je da su UN postale "beskorisna organizacija" koja služi samo "arogantnim parazitima prerušenim u dobronamerne birokrate".

1/3 Vidi galeriju Predsednik Argentine Havijer Milej tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) 2026. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, Printscreen

Od tada, ministar odbrane Velike Britanije, Ves Striting, izjavio je da Argentina "nema sposobnost" da povrati Foklandska ostrva silom.

Milej je ranije rekao da je naftno polje "Morski lav" "jasna i neposredna opasnost".

Šta je "Morski lav"?

Naftno polje "Morski lav", oko 209 km od Foklandskih ostrva, sadrži procenjenih 1,7 milijardi barela nafte.

Dve naftne kompanije – britanska "Rokhoper Eksplorejšn" i izraelska "Navitas Petroleum" trebalo bi da počnu sa vađenjem nafte sa naftnog polja u roku od dve godine.

Obe kompanije su u prošlosti isticale da Sea Lion poseduje važeće licence sa Foklandskih ostrva.

Referendum o statusu Foklandskih ostrva

Na referendumu 2013. godine, stanovnici ostrva su ogromnom većinom glasali za ostanak u britanskoj prekomorskoj teritoriji sa 99,8% glasova za i samo tri protiv.

1/4 Vidi galeriju ZA: Foklandi ostaju pod britanskom krunom Foto: Reuters

Argentinske snage su se iskrcale na Foklandska ostrva kako bi potvrdile teritorijalne pretenzije 1982. godine, što je izazvalo 74-dnevni rat oko teritorije nakon što ih je britanska vojna operativna grupa proterala.