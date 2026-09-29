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Predsednik SAD Donald Tramp sinoć je prvo osporio tvrdnju američkog ambasadora u Pekingu da je on, Tramp, pitao kineskog predsednika Si Đinpinga da li bi njegova zemlja htela da kupuje američko oružje, a potom je rekao da bi "možda bila dobra ideja" dati Kini jednu takvu ponudu.

Tramp je delovao zbunjeno kada ga je jedan novinar danas pitao za izjavu ambasadora Dejvida Perdjua, datu preko televizije Foks Njuz, i sugerisao je da je američki diplomata pobrkao Kinu sa Tajvanom.

Ali onda je američki predsednik rekao da bi "možda bila dobra ideja" dati Pekingu jednu takvu ponudu.

"Kini? Mislite Tajvanu?" upitao je Tramp kada mu je novinar pomenuo ono što je Perdju izjavio. Potom je kazao: "Nisam čuo za to. Moraću da ga pitam".

1/19 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp dočekao kineskog predsednika Si Đinpinga pred samit u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, JIM LO SCALZO/EPA

"Možda je govorio o Tajvanu"

Onda je izjavio da bi Kina možda volela da kupuje američku vojnu opremu, za koju je rekao da je superiorna, i dodao: "Pa, možda je to dobra ideja. Ali nismo o tome razgovarali. Možda je on (Perdju) govorio o Tajvanu. Mislim da je možda govorio o Tajvanu".

Ako bi bila pretočena u stvarnost, Trampova neverovatna ponuda, koju je Perdju opisao u televizijskom intervjuu, potrla bi čitave generacije trajanja američke politike prema Kini i Tajvanu, a takođe bi američku tehnologiju predala u ruke potencijalnom protivniku i geopolitičkom rivalu.

Perdju je informaciju o Trampovoj ponudi izneo u nedelju, nekoliko dana pošto je američki predsednik ugostio kineskog predsednika u Vašingtonu, ali nije precizirao kada je ponuda bila učinjena.

1/5 Vidi galeriju Rukovanje Trampa i Sija u Beloj kući Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Stejt department: "SAD zabranjuju prodaju oružja Kini"

Stejt department juče je nastojao da distancira Trampovu administraciju od komentara koji je dao Perdju, saopštivši: "SAD zabranjuju prodaju oružja Kini, i nema ponude ili plana da se oružje prodaje Kini."

Perdju je rekao na Foks Njuzu da je Tramp umanjivao značaj dugotrajne prodaje američkog ostrva Tajvanu - zbog čega je Peking protestovao decenijama - prikazujući je kao samo još jedan od poslova prodaja oružja koje Vašington ima širom sveta.

1/8 Vidi galeriju Čajanka predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Sija Đinpinga u Beloj kući Foto: alex wroblewski / AFP / Profimedia

Čak je, tvrdi Perdju, Tramp pitao Sija da li bi Kina "u nekom trenutku" želela da bude tržište za američko oružje.

Zabezeknute reakcije u pogledu mogućnosti da SAD prodaju oružje svom geopolitičkom rivalu u usponu još jedna su ilustracije često nekoordinisanog i protivurečnog pristupa koji Trampova administracija ima prema Kini.

Ona uključuje pompeznu državnu posetu kineskog predsednika Vašingtonu prošle nedelje.