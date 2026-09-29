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Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, kineski predsednik i predsednik Centralne vojne komisije Si Đinping nedavno je dao važna uputstva o izgradnji bezbednije Kine na višem nivou. On je istakao da su od 18. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine postignuti značajni rezultati u izgradnji bezbedne Kine, da je dodatno učvršćena dobra situacija u kojoj ljudi žive i rade u miru i zadovoljstvu, a društvo je stabilno i uređeno, te da je Kina postala jedna od najbezbednijih zemalja na svetu.

Si Đinping je naglasio da na novom putu treba da se rukovodimo mišlju o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru, nepokolebljivo sprovodimo sveobuhvatni koncept nacionalne bezbednosti, istrajno primenjujemo i jačamo sveobuhvatno rukovodstvo Partije, koordiniramo razvoj i bezbednost, pridajemo podjednak značaj kažnjavanju i prevenciji, kao i rešavanju problema i njihovih uzroka, jačamo podršku vladavine prava i osnažujemo bezbednosno upravljanje primenom nauke i tehnologije. Takođe je potrebno jačati sistem i kapacitete nacionalne bezbednosti, unaprediti nivo upravljanja javnom bezbednošću, usavršavati sistem društvenog upravljanja i sprečavati i otklanjati različite rizike. Potrebno je kontinuirano ulagati napore kako bi država bila bezbednija, društvo uređenije, upravljanje delotvornije, a građani zadovoljniji, te izgradnjom bezbednije Kine na višem nivou osigurati stabilan i dugoročan napredak kineske modernizacije.

Konferencija o izgradnji bezbedne Kine održana je danas u Pekingu. Na konferenciji su preneta važna uputstva Si Đinpinga. Čen Venćing, član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i sekretar Centralne komisije za politička i pravna pitanja, prisustvovao je konferenciji i održao govor.

On je istakao da su važna uputstva generalnog sekretara Si Đinpinga zacrtala plan i ukazala na pravac izgradnje bezbedne Kine. Pod snažnim rukovodstvom Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, predvođenog Si Đinpingom, dostignuća u izgradnji bezbedne Kine opšte su priznata u svetu, a bezbednost je postala istaknuto obeležje kineskog upravljanja. Suština toga leži u rukovodstvu i usmeravanju Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, sa drugom Si Đinpingom u svom središtu, kao i u naučnom usmeravanju mišlju Si Đinpinga o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru.