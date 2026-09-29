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Rusija planira da potroši 17,1 bilion rubalja (oko 203 milijardi dolara) na odbranu u 2027, što je oko 27 odsto više od 13,5 biliona rubalja (oko 159 milijardi dolara) prvobitno planiranih za tu budžetsku namenu i najveći iznos uložen u vojsku od početka rata u Ukrajini u februaru 2022.

Rojters navodi da ovo stoji u dokumentima ruske vlade u koje je britanska agencija imala uvid u ponedeljak.

Navodi se da u tim dokumentima piše da će ukupni rashodi za odbranu iznositi 50 biliona rubalja (oko 590 milijardi dolara) u naredne tri godine.

Ruska vlada je u 2026. za odbranu zvanično namenila 12,1 bilion rubalja (oko 143 milijarde dolara), ali Rojters navodi da je stvarni iznos poverljiv podatak koji Moskva neće javno da objavi.

Naavodi se da pojedini vojni rashodi mogu da se uračunaju u druge delove budžeta.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Raste budžetski deficit

Dokumenti ruske vlade su takođe pokazali da je ona povećala procenu budžetskog deficita za 2026. godinu na 3,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), sa prethodnih 1,6 odsto BDP.

Budžetski rashodi u 2026. će se povećati za 13,2 odsto na 48,6 biliona rubalja (573,5 milijardi dolara) ili 20,9 odsto BDP.

Očekuje se da će vlada u Moskvi podneti nacrt budžeta parlamentu do 1. oktobra.

Rojters navodi da su prošle nedelje najavljeni planovi za nova povećanja poreza u 2027. kako bi se finansirao rastući deficit.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Dokumenti su pokazali da se očekuje da će novi porez na prihode od metala i rudarskih kompanija prikupiti oko 200 milijardi rubalja (oko dve milijarde i 360 miliona dolara) godišnje.

Iz njih se takođe vidi da će vlada u 2026. povećati plan neto zaduživanja za 26% na pet biliona rubalja (oko 59 milijardi dolara) i potrošiti 459 milijardi rubalja (oko 5,4 milijardi dolara) - oko 11 odsto likvidnog dela Fonda nacionalnog bogatstva - kako bi smanjila deficit.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Padaju prihodi od nafte i gasa

Ruska vlada je takođe smanjila procenu prihoda od nafte i gasa za 2026. na 7,6 biliona rubalja (oko 90 milijardi dolara) sa prethodno projektovanih 8,9 biliona rubalja (oko 105 milijardi dolara).

Dokumenti su pokazali da će državni dug porasti na 21,7 odsto BDP u 2027. godini sa 19,9 odsto BDP u 2026. i otići iznad nivoa od 20 odsto koji vlasti smatraju bezbednim.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ukupno zaduživanje u 2027. godini će se povećati za 43 odsto na 7,7 biliona rubalja (oko 91 milijarde dolara).

Putin na izborima dobio "zeleno svetlo" za nastavak rata

1/14 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Rusiji, prvi od početka rata u Ukrajini Foto: AP

Putinova stranka na ovom glasanju nije imala nikakvu stvarnu konkurenciju, pa će u Dumi u novom sazivu pored Jedinstvene Rusije biti zastupljene stranke koje uvek glasaju zajedno sa Putinovom partijom, a izbori su održani i u delovima četiri okupirane ukrajinske oblasti koje Rusija ne kontroliše u potpunosti.

1/21 Vidi galeriju Rusija izbori glasanje izbori u Rusiji Foto: Dmitri Lovetsky/AP, Alexander Zemlianichenko/AP

Ajvor Benet, izveštač Skaj njuza iz Moskve, pre izbora je naveo da je Putin ovo glasanje predstavio kao test podrške ratu koji vodi u Ukrajini.

1/4 Vidi galeriju Intervju francuskog predsednika Emanuela Makrona za TF1 i Frans2, kazao da postoji "više naznaka" da se Rusija sprema za mobilizaciju 300.000 ljudi za rat u Ukrajini Foto: Youtube/franceinfo