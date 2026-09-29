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Bugarka koja je učestvovala u najvećoj prevari sa socijalnim davanjima u istoriji Velike Britanije vratila je svega 18.000 funti.

Tvetka Todorova (54) podnela je hiljade lažnih zahteva kao deo bande prevaranata koja je poreske obveznike oštetila za čak 54 miliona funti. Samo ona je od prevare zaradila ukupno 263.514 funti i osuđena je na tri godine zatvora u maju 2024. godine.

Prevarantkinja je puštena krajem 2025. godine, a na ročištu o nalogu za oduzimanje imovine u januaru naloženo joj je da vrati 101.201,78 funti. Međutim, Todorova je do sada isplatila samo 18.228,14 funti, manje od petine iznosa koji duguje.

Propustila je rok u julu da vrati novac, a na preostali dug sada se obračunava kamata. Na pitanje zašto nije vratila novac, Todorova se požalila da je bolesna i odbila da komentariše.

"Ne želim da razgovaram o ovome", rekla je novinaru kroz prozor na spratu svoje kuće. "Sa mojim zdravstvenim stanjem, ovo je već previše. Niko ne može da dolazi u kuću da me uznemirava bilo čime. U Velikoj Britaniji ima mnogo ovakvih slučajeva, moj traje već pet godina i ljudi me uznemiravaju".

1/4 Vidi galeriju Tvetka Todorova Foto: Britanska Policija, Shutterstock, Britanska Policija

Nastavila da prima pomoć i iz zatvora

Todorova je uspela da nastavi da prima socijalna davanja nakon što je puštena iz zatvora. Prijavila se za Universal Credit zajedno sa svojim suprugom, za kog kaže da prima 1.300 funti mesečno. Ministarstvo rada i penzija (DWP) pokrenulo je reviziju i naknadno objavilo da će morati da vrati socijalna davanja koja je primila nakon izlaska iz zatvora.

U ranijem intervjuu iz svog doma u Erithu, na jugoistoku Londona, Todorova se hvalila načinom života koji finansiraju poreski obveznici.

"Volim ovde, dobro mi je i ovo mi je pomoglo. Ponovo primam socijalna davanja od 30. decembra. Biće to oko 200 funti mesečno. Nemam pravo da radim. Moj muž dobija više od 1.000 funti mesečno kroz Universal Credit".

Imovina u inostranstvu van domašaja organa

U odvojenom hvalisanju, Todorova je insistirala da će britanske vlasti teško moći da zaplene njenu imovinu jer se najveći deo nalazi u inostranstvu.

"Naše mesto u Londonu je iznajmljeno. Imamo kuću sa dve spavaće sobe u Bugarskoj, koju je tužilaštvo procenilo na 90.000 funti, ali ne mogu da je diraju. Mi smo u braku i kuća je na ime nas dvoje. Moj muž nema nikakve veze sa slučajem".

Međutim, sada tvrdi da je "depresivna" i da pati od "visokog krvnog pritiska zbog ovog slučaja".

Kako je funkcionisala petogodišnja prevara

Todorova i još četvoro Bugara: Galina Nikolova (40), Stojan Stojanov (29), Gjuneš Ali (36) i Patritsia Paneva (28) koristili su lažne identitete kako bi podnosili lažne zahteve za socijalna davanja između oktobra 2016. i 2021. godine. Od januara ove godine, svi osim Alija su pušteni iz zatvora i nalazili su se na imigracionoj kauciji čekajući deportaciju.

Banda je otela 6.000 identiteta kako bi podnela zahteve za Univerzalni kredit, pa čak i koristila imena dece koja žive u Bugarskoj kao deo petogodišnje prevare. Osnovali su tri "fabrike socijalne pomoći" širom Londona, izbacujući lažne ugovore o zakupu, falsifikovane platne liste i falsifikovana pisma od stanodavaca, poslodavaca i lekara opšte prakse kako bi prevarili Ministarstvo rada i penzija (DWP).

Razotkrivanje i vraćanje novca

Grupa je otkrivena tek nakon što je bugarski policajac upozorio britanske zvaničnike na trend da kriminalci u gradu Slivenu iznenada dolaze do velikih suma u kešu.

Zvaničnici su sada navodno povratili oko milion funti od bande i traže dodatnih milion funti, što je i dalje samo deo od 54 miliona funti koje su ukrali pre nego što su novac potrošili na luksuzne automobile, dizajnersku odeću i blistave satove.