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Za danas je zakazano pogubljenje Kriste Pajk (50), koja se već više od tri decenije nalazi u posebnom režimu za osuđenike na smrt u saveznoj državi Tenesi.

Ukoliko presuda tokom dana bude izvršena smrtonosnom injekcijom, Pajkova će postati prva žena pogubljena u Tenesiju posle više od dva veka, ali i jedna od retkih žena u modernoj istoriji SAD koja je doživela ovakvu sudbinu: od 1970-ih godina do danas u Americi je pogubljeno 1.663 muškaraca i svega 18 žena.

Dok se izvršenje kazne neumitno približava, odbrana i aktivisti u poslednjim satima čine krajnje napore da dobiju odlaganje ili pomilovanje, dok porodica žrtve, umorna od decenijskog čekanja, zahteva da se konačno stavi tačka na ovaj slučaj.

Zločin koji je šokirao Ameriku: Pentagram i svirepo ubistvo

Tragedija koja je zauvek promenila živote dve porodice dogodila se 1995. godine u Noksvilu. Krista Pajk je tada imala svega 18 godina kada je sa svojim tadašnjim sedamnaestogodišnjim dečkom, Tadarilom Šipom i još jednim saučesnikom namamila Kolin Slemer (19) u šumu u blizini kampa za obuku i zapošljavanje problematičnih tinejdžera.

Pajkova je optužila Kolin da ju je uvredila i pokušala da joj preotme dečka. Mameći žrtvu pod lažnim izgovorom, brutalno su je pretukli i izboli.

Zločin je poprimio jezive razmere kada je Pajkova svojoj žrtvi na grudima urezala pentagram. Stanovnici kampa kasnije su na sudu svedočili da se Pajkova hvalila ubistvom i pokazivala komad lobanje nesrećne devojke.

1/4 Vidi galeriju Krista Pajk Foto: Tennessee Department of Correction

Godinu dana kasnije, Krista Pajk je osuđena za teško ubistvo i zaveru sa namerom izvršenja teškog ubistva, čime je postala najmlađa žena osuđena na smrt u istoriji SAD. Njen saučesnik Tadaril Šip, zbog toga što je u trenutku zločina bio maloletan, izbegao je smrtnu kaznu i osuđen je na doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta.

Zahtev za pomilovanje na 226 strana: Istorijat teške traume i sistemskih propusta

Pravni tim Kriste Pajk uputio je obimnu molbu za pomilovanje na 226 stranica guverneru Tenesija, Bilu Liju. Glavni adut odbrane jeste potresan i dokumentovan istorijat ekstremnog seksualnog, fizičkog i emocionalnog zlostavljanja koje je Pajkova trpela od najranijeg detinjstva.

Forenzička psihološkinja dr Dajana Mekoj, koju je odbrana angažovala još 1995. godine, utvrdila je da su Pajkovu brutalno zlostavljali roditelji, partneri njene majke, kao i dečko njene bake dok je još bila malo dete. Silovana je u više navrata — sa samo 11, a potom i sa 17 godina.

Kao potresan primer zanemarivanja navodi se da je Krista kao dete nacrtala čoveka sa ogromnim polnim organom i demonskim licem kako bi odraslima objasnila šta se dešava u njenoj kući, ali reakcija okoline i državnih službi je izostala.

Njena braniteljka Keli Glison i dr Betani Brend, koja je Kristu Pajk procenjivala 2023. godine, ukazuju na okolnosti koje su, prema njihovom mišljenju, važne za razumevanje njenog slučaja.

Ističu da se zločin počinjen kada je imala 18 godina ne može odvojiti od detinjstva obeleženog hroničnim seksualnim zlostavljanjem, nasiljem i zanemarivanjem.

Pajkovoj je bipolarni poremećaj zvanično dijagnostikovan tek 2021. godine, uz ranije utvrđeni teški PTSP i oštećenja mozga. Prema proceni odbrane, ti poremećaji uticali su na njenu percepciju ugroženosti i emocionalnu kontrolu u trenutku zločina.

Glison takođe smatra da je prvobitna pravna odbrana 1996. godine propustila da poroti predstavi ključne dokaze o njenom traumatičnom detinjstvu i da pozove dr Mekoj kao svedoka.

- Ako dozvole da bude pogubljena, to nam govori da je smrtna kazna u ovoj zemlji obična sprdnja. Ona nije namenjena najgorim među najgorima, već ljudima koji dobiju najgore pravno zastupanje i koji su najoštećeniji i najranjiviji - izjavila je dr Betani Brend.

Mreža podrške i apeli stručnjaka: "Milost za Kristu"

Pored advokatskog tima, apel guverneru uputile su brojne organizacije, stručnjaci Mreže za prevenciju negativnih iskustava u detinjstvu, pa čak i eksperti Ujedinjenih nacija (UN) za humanitarno pravo.

Inicijativa "Milost za Kristu" traži da se smrtna kazna preinači u doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

Oni ističu da Krista i danas na leđima nosi mrežu ožiljaka od batinanja u detinjstvu i da guverner ima priliku da ispravi decenijske propuste društva prema žrtvi dečijeg silovanja.

Ipak, pravne opcije su gotovo iscrpljene. Vrhovni sud Tenesija odbacio je zahteve za odlaganje, zauzevši stav da je porota na prvobitnom suđenju donekle bila upoznata sa njenim detinjstvom i da nove dijagnoze ne bi bitno promenile presudu. Slučaj mnoge podseća na Lisu Montgomeri, takođe žrtvu teškog zlostavljanja, koja je uprkos apelima pogubljena 2021. godine.

Bol porodice žrtve: "Želim da Krista umre da moja ćerka konačno nađe mir"

Na drugoj strani ove mračne priče nalazi se majka ubijene devojke, Mej Martinez. Za nju i njenu porodicu, tri decenije čekanja predstavljaju produžetak agonije koja može da se završi jedino izvršenjem smrtne kazne.

Mej Martinez, uz podršku "Koalicije pravde" (grupe koja se bori za prava žrtava i koja joj je obezbedila sredstva za putovanje na pogubljenje), ostaje nepokolebljiva u stavu da Krista mora da plati za svoj zločin.

- Osećala bih se bolje ako bi ona osetila isti bol koji je osetila Kolin. Srce mi se slama svakog dana zato što iznova to proživljavam i ne mogu više. Samo želim da Krista umre da mogu to da okončam, da mogu da pustim moju ćerku da konačno ode na večni počinak - rekla je Martinez.

Poslednje poruke i pripreme za pogubljenje

U danima pred zakazano pogubljenje, Krista Pajk se javila svojoj prijateljici Ešli Selars — bivšoj zatvorenici koja je danas aktivistkinja za reformu pravosuđa. Pajkova je preko nje poručila da ne želi da iko od njenih najmilijih prisustvuje njenom pogubljenju, želeći da ih poštedi dodatne traume.

Takođe, Pajkova je podnela zvaničan zahtev da danas njom upravlja isključivo ženski tim čuvara. S obzirom na to da je kroz čitav život trpela torture od strane muškaraca, objašnjeno je da bi zadržavanje i priprema za injekciju od strane muških stražara izazvali strahovit napad traume i panike u njenim poslednjim trenucima.

Krista Pajk Foto: Tennessee Department of Correction

Državne vlasti Tenesija saopštile su da će pokušati da obezbede ženski tim za premeštaj, ali da ne mogu dati čvrste garancije.

Guverner Bil Li do sada nikada nije iskoristio svoje pravo na pomilovanje u slučajevima smrtne kazne.