TRAMP SPROVODI ONO ŠTO JE DOGOVORENO TOKOM BAJDENOVE ADMINISTRACIJE

TRAMP SPROVODI ONO ŠTO JE DOGOVORENO TOKOM BAJDENOVE ADMINISTRACIJE

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Snage SAD spremne su da se povuku iz svojih poslednjih baza u Iraku do sutra kao što je planirano, a taj odlazak slave kao pobedu Iran i njegovi saveznici koji sada imaju duboki uticaj u zemlji gde je poginulo 4.500 Amerikanaca tokom više od dve decenije rata.

Povlačenje je dogovoreno 2024, za vreme mandata predsednika SAD Džoa Bajdena, a sprovodi ga administracija predsednika Donalda Trampa koja se bori protiv Irana.

Irački bezbednosni stručnjaci kazali su da bi ovo povlačenje moglo da pruži Teheranu i njihovim moćnim saveznicima mogućnost da rade šta hoće a da istovremeno dozvoli neprijateljima SAD da se vrate, uključujući Islamsku državu, prenosi Rojters.

"Iran može strateški da ima koristi od odlaska koalicije zato što se sklanja vojno prisustvo koje je godinama delovalo kao kontrateža uticaja Teherana na Irak", rekao je Džasi al-Bahadli, irački bezbednosni analitičar koji je specijalista u proučavanju naoružanih šiitskih grupa povezanih sa Iranom.

On predviđa da će grupe proiranskih milicija ne samo predstaviti odlazak američkih snaga kao pobedu za njihov pokret već će takođe nastojati da iskoriste to kao zamah za veći uticaj nad bezbednošću i donošenju političkih odluka.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska napušta vojne baze u Siriji Foto: Mitib Huseyin / AFP / Profimedia, Izz Aldien Alqasem / AFP / Profimedia, Bakr ALKASEM / AFP / Profimedia

Američke snage zauzele su Irak 2003. da sruše sunitskog diktatora Sadama Huseina, postavile vladu predvođenu šiitima i borile se protiv dugogodišnje kontrapobune pre nego što su se povukle na kraju 2011. godine.

One su se vratile posle manje od tri godine da pomognu iračkim snagama da pobede sunitsku militantnu grupuI slamska država u velikom ratu od 2014. do 2017.

1/12 Vidi galeriju Američka vojska Foto: ALLISON DINNER/EPA, LUIS TORRES/EFE, Michael Gonzalez/EPA

Više od polovine Amerikanaca poginulo je u "Operaciji iračka sloboda" nego u paralelnom ratu u Avganistanu koji je završen naglim povlačenjem Amerikanaca 2021. godine.

1/20 Vidi galeriju Bagdad, napad na američku ambasadu u Iraku Foto: screenshot X

Poslednjih godina Irak je bio jedina zemlja koja je održavala bliske političke i vojne saveze istovremeno i sa SADi s Iranom, koji je ponekad koristio iračku teritoriju kao bojno polje.