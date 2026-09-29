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Na Floridi je za danas zakažano pogubljenje Kertisa Vilkija Bizlija (77), koji je osuđen za prebijanje žene čekićem do smrti 1995. godine. To će biti 16. pogubljenje ove godine u državi, koja ima najveći broj pogubljenja u Sjedinjenim Državama.

Bizli je osuđen na smrt za ubistvo prvog stepena, pljačku i veliku krađu. Vrhovni sud Floride je prošle nedelje odbacio njegove žalbe. U njima su advokati tvrdili da bi pogubljenje muškarca njegovih godina, koji takođe pati od kognitivnog pada, predstavljalo okrutnu i neuobičajenu kaznu.

Uhapšen u Alabami pod lažnim imenom

Prema sudskim zapisima, Bizli je boravio u kući Kerolin Monfort u Dandiju, južno od Orlanda, u avgustu 1995. godine. Tamo je radio na čišćenju i krečenju obližnjih stanova u vlasništvu zeta žrtve. Njena ćerka Kerolin Monfort pronašla je njeno telo u vešernici nakon što dva dana nije čula ništa od majke.

Istražitelji su utvrdili da je Monfort zadobio višestruke povrede glave nastale tupim predmetom. Krvava glava čekića umotana u peškir pronađena je blizu tela. Vlasti su pokrenule potragu za Bizlijem nakon što je svedok prijavio da ga je video kako vozi automobil žrtve.

Utvrđeno je da je Bizli prvo pobegao u Majami, a zatim se preselio u Alabamu, gde je uhapšen. Radio je za električnu kompaniju pod lažnim imenom. Osuđen je za ubistvo 1998. godine. Njegova konačna žalba je još uvek u toku pred Vrhovnim sudom SAD.

Florida izvršava većinu smrtnih kazni u Sjedinjenim Državama

Bizli je sedmi zatvorenik stariji od 70 godina koji će biti pogubljen na Floridi ove godine.

Njegovo smaknuće biće ukupno 29. u SAD-u od početka godine, što znači da je na Floridi izvršeno više od polovine svih pogubljenja u zemlji.

Država se približava prošlogodišnjem broju od 19 pogubljenja, što je rekord za Floridu otkako je smrtna kazna ponovo uvedena 1976. godine. U julu je Florida u istom danu pogubila dvojicu zatvorenika, što se u nekoj američkoj saveznoj državi nije dogodilo gotovo deset godina.

Ove nedelje u Sjedinjenim Državama zakazana su dva pogubljenja. Pored pogubljenja na Floridi, Tenesi planira da u sredu pogubi 50-godišnju Kristu Pajk, koja je osuđena za ubistvo drugarice iz razreda kada su obe bile tinejdžerke. To će biti prvo pogubljenje žene u Tenesiju u poslednjih 200 godina.