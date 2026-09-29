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Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je u ponedeljak izvršnu uredbu kojom se broj pripadnika oružanih snaga te zemlje povećava za 15.500 ljudi, čime ukupna snaga trupa narasta na 1,55 miliona aktivnih vojnika.

To je objavio Moskou tajms koji podseća da je Putin nekoliko puta povećavao broj vojnog osoblja od početka opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022, a sve se dešava nakon što je Rojters imao uvid u planove Rusije da u vojsku uloži 17,1 bilion rubalja (oko 203 milijardi dolara) u 2027, najviše od početka rata u Ukrajini, odnosno čak 50 biliona rubalja (oko 590 milijardi dolara) u naredne tri godine.

U Putinovom dekretu od ponedeljka ne objašnjava se razlog za najnovije povećanje.

Ukupni broj pripadnika ruske vojske, računajući aktivni i rezervni sastav, kao i civile, sada iznosi 2.441.630 ljudi.

Prema navodima ruskog opozicionog medija Meduza, tokom ove godine u vojsci je otvoreno 52.500 novih radnih mesta, od kojih je velika većina namenjena za aktivne vojnike, a tek manji za civilno pomoćno osoblje.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija zapravo već započela proces povećanja broja vojnika "na različite načine", ali nije izneo detalje.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Putin je poslednji put naredio "delimičnu" mobilizaciju rezervista u septembru 2022. godine, a u međuvremenu je odbacivao tvrdnje o novoj mobilizaciji kao "dezinformacije".

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Pojedini vojni stručnjaci tvrde da je malo verovatno da će Kremlj izdati novu uredbu o regrutovanju vojnika kao 2022. godine zbog činjenice da je "delimična" mobilizacija i dalje na snazi.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Drugi upozoravaju da bi još jedno masovno pozivanje muškaraca sposobnih za vojnu službu naišlo na logističke prepreke i ne bi uspelo da reši izazove sa kojima se Rusija suočava na prvoj liniji fronta u Ukrajini.