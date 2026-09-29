PUTIN POTPISAO! POVEĆAVA SE BROJ RUSKIH VOJNIKA, MOBILIZACIJA VEĆ POČELA? Dekret šefa Kremlja diže aktivne trupe na 1,55 miliona ljudi, ukupno ih je MNOGO VIŠE!
Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je u ponedeljak izvršnu uredbu kojom se broj pripadnika oružanih snaga te zemlje povećava za 15.500 ljudi, čime ukupna snaga trupa narasta na 1,55 miliona aktivnih vojnika.
To je objavio Moskou tajms koji podseća da je Putin nekoliko puta povećavao broj vojnog osoblja od početka opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022, a sve se dešava nakon što je Rojters imao uvid u planove Rusije da u vojsku uloži 17,1 bilion rubalja (oko 203 milijardi dolara) u 2027, najviše od početka rata u Ukrajini, odnosno čak 50 biliona rubalja (oko 590 milijardi dolara) u naredne tri godine.
U Putinovom dekretu od ponedeljka ne objašnjava se razlog za najnovije povećanje.
Ukupni broj pripadnika ruske vojske, računajući aktivni i rezervni sastav, kao i civile, sada iznosi 2.441.630 ljudi.
Prema navodima ruskog opozicionog medija Meduza, tokom ove godine u vojsci je otvoreno 52.500 novih radnih mesta, od kojih je velika većina namenjena za aktivne vojnike, a tek manji za civilno pomoćno osoblje.
Ukrajina je optužila Rusiju da se priprema za novu masovnu mobilizaciju trupa nakon prošlonedeljnog okončanja parlamentarnih izbora koji su poslužili kao test za podršku Putinu za nastavak rata u Ukrajini, a takvo upozorenje uputio je i francuski predsednik Emanuel Makron koji je poručio da je nakon glasanja jasno da će šef Kremlja da mobiliše 300.000 ljudi.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija zapravo već započela proces povećanja broja vojnika "na različite načine", ali nije izneo detalje.
Putin je poslednji put naredio "delimičnu" mobilizaciju rezervista u septembru 2022. godine, a u međuvremenu je odbacivao tvrdnje o novoj mobilizaciji kao "dezinformacije".
Pojedini vojni stručnjaci tvrde da je malo verovatno da će Kremlj izdati novu uredbu o regrutovanju vojnika kao 2022. godine zbog činjenice da je "delimična" mobilizacija i dalje na snazi.
Drugi upozoravaju da bi još jedno masovno pozivanje muškaraca sposobnih za vojnu službu naišlo na logističke prepreke i ne bi uspelo da reši izazove sa kojima se Rusija suočava na prvoj liniji fronta u Ukrajini.
(Kurir.rs/The Moscow Times/Preveo i priredio: N. V.)