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Moć Irana da prekine tok nafte kroz Ormuski moreuz i to iskoristi kao adut u pregovorima sa SAD slabi, što povećava rizik da će ta zemlja pribeći vojnoj eskalaciji kako bi ojačala svoju poziciju, piše američki list Vol strit džurnal (WSJ).

Isporuke nafte iz Persijskog zaliva, koje se odvijaju kroz Ormuski moreuz i alternativnim rutama, vratile su se na gotovo 80 odsto regionalnog protoka u periodu pre sukoba na Bliskom istoku.

WSJ piše da su američka mornarica i proizvođači nafte iz Persijskog zaliva vremenom postali uspešniji u odbijanju i izbegavanju iranskih napada, što omogućava većem broju tankera da prođe kroz moreuz.

1/9 Vidi galeriju Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

Prema podacima o praćenju kretanja brodova na koje se poziva WSJ, izvoz sirove nafte vodećih proizvođača sa Bliskog istoka, uključujući Saudijsku Arabiju, Irak i Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), ovog meseca je porastao na skoro 13 miliona barela dnevno, što je najviši nivo od februara.

Saudijska Arabija je nastavila da izvozi sirovu naftu naftovodom "Istok–Zapad", nakon popravki oštećenja koja su napravili iranski dronovi, kao i tankerima u Crvenom moru, iako su količine koje se transportuju i dalje manje nego ranije.

1/5 Vidi galeriju Američka vojska napala iranske tankere, jedan potopljen Foto: screenshot X/CENTCOM

Porast izvoza privremeno je blago oborio cene, ali je zabrinutost na tržištu zbog zastoja u pregovorima SAD i Irana o konačnom okončanju sukoba nadjačala znake oporavka izvoza u Persijskom zalivu, piše WSJ.