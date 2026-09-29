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Nakon više od četriri decenije provedene čekajući na izvršenje smrtne kazne, Daglas Stjuart Karter biće pušten iz zatvora u Juti da uz kauciju sačeka novo suđenje. Odlozi odluke doprinela je nedavna analiza DNK dokaza, koja je pokazala da se genetski materijal pronađen na mestu zločina ne poklapa sa njegovim.

Karter je 1985. godine proglašen krivim za brutalno ubistvo Eve Oleson, koja je u svom domu u Provu izbodena u leđa, stomak i vrat, a potom ustreljena u potiljak.

Među novim dokazima koji su oborili ranije tvrdnje optužbe nalaze se rezultati DNK analize s početka meseca: oni su u potpunosti isključili danas 71-godišnjeg Kartera kao mogućeg izvora krvi pronađene na kvaki i genetskog materijala izolovanog sa drške noža korišćenog u ubistvu.

Iako nikakvi fizički dokazi nisu direktno povezivali Kartera sa mestom zločina, porota ga je prvobitno osudila na osnovu njegovog priznanja i iskaza dvoje svedoka, koji su tvrdili da im se hvalio ubistvom gospođe Oleson (inače tetke lokalnog šefa policije).

Međutim, ti svedoci su kasnije povukli svoje tvrdnje. Prošle godine, Vrhovni sud Jute naložio je ponavljanje postupka zbog "brojnih primera namernog nepropisnog postupanja" istražitelja. Karter, koji mora nositi GPS nanogvicu dok je na slobodi, sve vreme tvrdi da je nevin i da su ga policajci prisilili da potpiše priznanje.

Iako je sudija Derek Pulan ocenio da novopristigli DNK nalazi značajno narušavaju optužnicu, dodao je da bi razumna porota i dalje mogla zaključiti da je Karter odgovoran za ubistvo.

Prema rečima branioca Nila Hamiltona, Karter će boraviti u blizini svog sina Tajlera Angera. Anger je kao beba usvojen i tek je godinama kasnije saznao istinu o sudbini svog oca.

Hamilton ističe da će Karteru biti neophodna psihološka podrška kako bi prevazišao posledice višedecenijskog boravka u zatvoru, dodajući: "Da se pita država Juta, bio bi pogubljen još pre 15 ili 20 godina, pre nego što smo uopšte otkrili nezakonitosti u radu policije".

Zatvorenikov sin je izjavio da će povratak u društvo za njegovog oca biti ogroman šok: "Samo želim da Dag napokon stane na travu. To nije učinio pune 40 godine".

1/3 Vidi galeriju Daglas Stjuart Karter Foto: Rick Egan/Pool The Salt Lake Tribune

Zabrinutost porodice žrtve

Odluka o puštanju na slobodu donesena je uprkos oštrom protivljenju porodice stradale. Terez Oleson, snaha ubijene, naglasila je da porodica ima ozbiljne rezerve prema ovakvom ishodu.

- Nadali smo se da će DNK dati direktan odgovor - rekla je ona. "Činjenica da nema poklapanja ne znači automatski da on nije bio tamo. Želimo pravdu za Evu, i ako je imao bilo kakvu ulogu u ovome, insistiramo da se to dokaže".

U međuvremenu, tužilac okruga Juta Ervin Petilos preneo je sudiji da je preispitivanje odluke o kauciji bilo "neophodno i pravedno" dok nadležni nastavljaju sa analizom preostalih fizičkih dokaza.

Decenije pravnih zapleta

Karter, inače rodom iz Čikaga, živeo je sa majkom u Juti u vreme kada je 27. februara 1985. ubijena Eva Oleson. Prema sudskim spisima, bio je osumnjičen da je zločin počinio tokom pljačke. U aprilu iste godine napustio je Jutu verujući da ga policija potražuje zbog drugog, nepovezanog napada.

Uhapšen je u Tenesiju, gde je potpisao priznanje za koje i danas tvrdi da je iznuđeno pod pretnjama policajaca.

Na prvom suđenju, na kom odbrana nije pozvala nijednog svedoka, osuđen je na smrt. Istu kaznu dobio je i na ponovljenom suđenju 1992. godine, nakon čega su sudovi godinama odbijali njegove žalbe.

Značajan preokret dogodio se 2011. godine, kada su dvoje ključnih svedoka pronađeni u Meksiku. Priznali su da su na sudu lagali jer su od policije dobijali novac i poklone, ali i zbog pretnji da će, u suprotnom, oni i njihov sin biti deportovani.

Nakon još jedne decenije pravne borbe, Vrhovni sud Jute konačno je prošle godine poništio presudu.

Karterov pravni tim naglašava da su pojedini očevici videli belca kako beži sa mesta zločina, kao i da je jedan od istražitelja prikrivao dokaze koji su ukazivali na druge potencijalne izvršioce - uključujući i supruga žrtve, Orlu Olesona. Odbrana tvrdi da su tužioci planirali podizanje optužnice protiv samog Olesona, ali ih je policijski poručnik odgovorio od toga kako bi nastavio istragu u drugom smeru.