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Francuske vazduhoplovne i svemirske snage uvežbavale su jednu od najznačajnijih vojnih misija: probijanje neprijateljske odbrane i preciznog lansiranja raketa sa nuklearnim bojevim glavama sa borbenih aviona Rafal B.

List Parizjen je juče pod oznakom ekskluzivno objavio da je prošlonedeljna vežba pod nazivom "Operacija Poker" uključivala operacije u vazduhoplovnim bazama Sen Dizije i Taverni, koje su ključne baze francuske vojske kada je u pitanju vazdušno nuklearno odvraćanje.

U Sen Dizijeu se nalaze Rafali B koji pripadaju strateškim vazduhoplovnim snagama Francuske, dok podzemna komandna infrastruktura u Taverniju pomaže u usmeravanju nuklearnih operacija.

Vežba je osmišljena da testira bukvalno celokupnu operaciju vazdušnih udara nuklearnim oružjem u realnim uslovima - sa jednim velikim izuzetkom.

- Koristimo pravu opremu, testiramo prave procedure u izuzetno nepovoljnim uslovima, sa oko 50 aviona u vazduhu. Jedino što je zabranjeno je letenje sa pravim nuklearnim bojevim glavama ispod krila - navela je francuska vojska, prenosi ukrajinski Junajted24medija.

Posade Rafala koje su učestvovale u simuliranom udaru nisu nosile operativno nuklearno oružje.

Domet raketa oko 500 kilometara

Umesto toga, leteli su sa inertnim verzijama za obuku francuske nuklearne raketu ASMP-A koja se lansira iz vazduha.

1/6 Vidi galeriju Francuski borbeni avioni Rafal B Foto: TOMS KALNINS/EPA, VanderWolf Images/Shutterstock

Operativna verzija ASMP-A je supersonična krstareća raketa koju nosi borbeni avion Rafal B i ona je deo arsenala francuskih snaga za nuklearno odvraćanje.

Procenjuje se da joj je njen domet oko 500 kilometara.

Francuski zvanični podaci pokzauju da raketa ima termonuklearnu bojevu glavu TNA, ali Pariz nije javno otkrio kolika je njena eksplozivna snaga.

Tokom "Operacije Poker", francuske snage su se podelile u suprotstavljene timove.

"Crvene" snage su simulirale neprijatelja koji pokušava da otkrije, presretne i zaustavi napad, dok su "plave" snage pokušavale da prodru kroz tu odbranu i lansira simulirano nuklearno oružje s unapred planirane lokacije tačno u predviđeno vreme.

- Radi se o garancijama da ćemo sutra i preksutra i kasnije imati mogućnost da izvršimo takav napad, uprkos tome što se tehnologija sve brže razvija - navela je francuska vojska.

Misije od šest do osam sati

Za posade Rafala B, to znači zahtevnu misiju koja traje otprilike šest do osam sati.

Francuska supersonična krstareća raketa ASMP-A Foto: armyrecognition.com

Tokom noćnog leta, lovci mogu nekoliko puta da se dopune gorivom iz aviona-cisterne pre nego što se približe simuliranom ciljnom području.

Posade zatim moraju da manevrišu veoma velikom brzinom na veoma maloj visini kako bi smanjile izloženost neprijateljskoj protivvavzdušnoj odbrani (PVO).

Cilj nije samo da se dokaže da Rafal B može da nosi nuklearnu raketu.

"Operacijom Poker" testira se da li ceo sistem - komandni centri, borbeni avioni, avioni za dopunu gorivom, posade, komunikacijske veze i prateći avioni - mogu da funkcionišu zajedno pod uslovima koji se očekuju tokom pravih ratnih uslova.

Francuska decenijama vežba "Operaciju Poker", uglavnom nekoliko puta godišnje.

U probi izvedenoj ranije ove godine angažovano je oko 40 aviona, uključujući borbene avione Rafal B i avione za dopunu gorivom A330 MRTT Feniks, koji su se suočavali sa simuliranim pretnjama iz vazduha i sa zemlje.

Parizjen navodi da je za francuske pilote krajnji cilj vežbe da se osigura da nuklearno oružje nikada neće morati da bude upotrebljeno.

- Svrha naše misije je da sprečimo rat, a samim tim i upotrebu nuklearnog oružja. "Operacija Poker" je demonstracija sile upravo sa ciljem da se to ne bi dogodilo - kazao je francuskom listu komandant predstavljen samo kao Žan-Batist.

Osoblje koje će biti poslato u nuklearnu misiju mora redovno da ponavlja tu obuku.

- Svako od njih mora da učestvuje u najmanje jednoj takvoj operaciji godišnje - rekao je Žan-Batist.

Francuska trenutno ima nekoliko vazduhoplovnih baza namenjenih za nuklearne misije, uključujući Sen Dizije, Istr i Avor.

Očekuje se da će i baza Liksej povratiti takvu ulogu dok se Francuska priprema za budući najmoderniji borbeni avion Rafal F5.