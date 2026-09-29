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Apelacioni sud u Iranu potvrdio je kaznu od 74 udarca bičem izrečenu poznatoj pevačici Parastu Ahmadi zbog nastupa bez obaveznog hidžaba, rekli su njeni advokati.

Ahmadi je održala koncert u decembru 2024. godine noseći haljinu bez rukava i prenosila je nastup uživo na svom Jutjub kanalu. Iranski zakon zabranjuje ženama da nastupaju u javnosti i zahteva od njih da nose marame i drugu odeću koja pokriva telo.

Iransko pravosuđe pokrenulo je postupak protiv pevačice (29) nakon što je video snimak njenog nastupa postao viralan i prikupio milione pregleda. Vlasti su tada saopštile da je nastup bio "suprotan pravnim i kulturnim propisima zemlje".

Krivični sud u Komu proglasio je u junu Ahmadi i osam članova njenog benda i produkcijskog tima krivima po optužbama koje su uključivale "vređanje javnog morala" objavljivanjem "opscenog i nepristojnog sadržaja". Pored 74 udarca bičem, zabranjeno im je bavljenje audiovizuelnim aktivnostima i napuštanje zemlje na dve godine.

Advokat: Apelacioni sud nije održao ročište

U petak je viši sud odbacio žalbu optuženih bez održavanja ročišta, prema rečima njihovih advokata.

- Po našem mišljenju, održavanje koncerta uopšte nije bio zločin. Prvostepeni sud je izrekao jednu od najstrožih kazni za ove optužbe, iako su bile dostupne i novčane kazne i blaže sankcije - rekao je jedan od advokata za BBC.

- Apelacioni sud, iako je imao priliku da održi ročište, nije ga održao i potvrdio je presudu. Čini se da je glavni razlog za donošenje takve presude sprečavanje da se slični događaji ponove - dodao je.

Nezadovoljstvo na društvenim mrežama

Vest o prvobitnoj presudi izazvala je brojne reakcije među Irancima na društvenim mrežama.

- Neka se ovi mračni dani završe i neka žene povrate slobodu da odlučuju kako žive i oblače se, i neka umetničko izražavanje ponovo procveta u našoj voljenoj domovini - napisao je tada na Instagramu prognani pevač Guguš. Muzičar Hosein Alizadeh je rekao da je "spreman da primi 70 udaraca bičem umesto Parastu Ahmadi".

Presudu su osudili i aktivisti za ljudska prava. Amnesti internešenel je upozorio da "bičevanje predstavlja okrutno, nehumano i ponižavajuće kažnjavanje i krši apsolutnu zabranu mučenja i drugih oblika zlostavljanja".

U januaru 2024. godine, kurdsko-iranska aktivistkinja Roja Hešmati dobila je 74 udarca bičem nakon što je osuđena za "kršenje javnog morala" zbog fotografije koju je objavila na društvenim mrežama na kojoj se nalazi bez hidžaba.

Prema kurdskoj organizaciji za ljudska prava Hengav, Hešmati je rekla da joj je policajka u kancelariji teheranskog tužioca na silu stavila maramu na glavu, nakon čega ju je policajac udario po ramenima, leđima, kukovima i nogama.

Smrt Mahse Amini izazvala je masovne proteste

Prema iranskom zakonu, koji se zasniva na tumačenju šerijatskog prava u zemlji, žene i devojčice koje su dostigle pubertet moraju pokriti kosu hidžabom i nositi dugu, široku odeću koja skriva konture njihovog tela.

Iran su potresli protesti 2022. godine nakon smrti u pritvoru Mahse Amini, 22-godišnje Kurdkinje koju je teheranska policija za moral privela u septembru te godine zbog navodnog nepravilnog nošenja hidžaba. Na protestima širom zemlje, žene su palili ili mahali svojim maramama u znak protesta protiv klerikalnog rukovodstva. Stotine ljudi su ubijene od strane snaga bezbednosti u represiji.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Od tada, mnoge žene i devojke su izašle u javnost bez ikakvog pokrivanja kose, otvoreno prkoseći pravilima oblačenja. Vlasti su odgovorile sporadičnim talasima hapšenja, upozorenja, zatvaranja preduzeća i drugih mera.

Vlasti su se poslednjih meseci fokusirale na rat.

Govoreći ranije ovog meseca o sprovođenju pravila o hidžabu, konzervativni političar Golamali Hadad-Adel, član Saveta za rasuđivanje svrsishodnosti, koji je takođe tast vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, rekao je da ratovi Irana sa SAD i Izraelom znače da vlasti "ne mogu da posvete ovom pitanju pažnju koju bi trebalo u ovom trenutku".