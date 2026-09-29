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Britanski premijer Endi Bernam tokom obraćanja na konferenciji Laburističke partije u Velikoj Britaniji

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Britanski premijer Endi Bernam obratio se danas članovima Laburističke partije na stranačkoj konferenciji, u svom prvom govoru pred laburistima otkako je preuzeo funkciju šefa vlade od Kira Starmera.

Bernam je govor započeo porukom da želi da zemlju izvede iz perioda podela i postavi je na "novi put", a potom je odao priznanje svom prethodniku za pobedu koju je Laburistička partija ostvarila na prethodnim parlamentarnim izborima.

"Mnogo sam razmišljao, veoma pažljivo, o tome šta danas da vam kažem. Naravno, ovde sam da govorim vama, našoj laburističkoj porodici, drugoj porodici koju toliko volim", rekao je Bernam.

"Zbog istorijske pobede koju je ostvario za nas, ovde sam da kažem: hvala ti, Kire", dodao je.

Njegove reči izazvale su snažan aplauz u konferencijskoj sali. Pojedini prisutni pokušali su da započnu ovacije stojeći, ali su ubrzo ponovo seli.

Bernam je od Starmera nasledio parlamentarnu većinu koju je bivši premijer osvojio na prethodnim izborima, nakon što je prethodno vodio delimično javnu kampanju za njegovu smenu.

1/15 Vidi galeriju Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: ANDY RAIN/EPA, Kin Cheung/AP, Leon Neal/Pool Getty Images Europe

"Danas zemlju postavljamo na novi put"

Bernam je kao glavnu poruku svog prvog premijerskog govora na konferenciji istakao poziv zemlji: "Svi zajedno sada".

"Kada svi vučemo u istom pravcu, ne postoji ništa što ne možemo da uradimo", poručio je.

"Danas podvlačimo crtu ispod decenije podela. Prestaćemo beskrajno da skrolujemo kroz objave koje omalovažavaju Britaniju. I postavljamo zemlju na novi put", rekao je Bernam.

"Britanija koja ponovo veruje. Ljudi koji ponovo imaju nadu", dodao je.

Istovremeno, britanski ministar za poslovanje i trgovinu Džonatan Rejnolds nagovestio je da bi samit lidera Velike Britanije i Evropske unije mogao da bude održan pre kraja godine.

Samit je prvobitno bio najavljen za 22. jul, ali je odložen zbog promene na mestu premijera.

Na pitanje generalne direktorke Britanske privredne komore Ševon Haviland da li se samit može očekivati do kraja godine, Rejnolds je odgovorio:

"Planirao bih na osnovu toga da ostavite slobodan termin u svom kalendaru."