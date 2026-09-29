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Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je da Rusija nije uspela da naruši jedinstvo Alijanse uprkos sabotažama i incidentima sa dronovima, poručivši da NATO nastavlja da jača svoju odbranu i podršku Ukrajini.

Rute je pozvao saveznike da ostanu mirni i nastave da podržavaju Ukrajinu. On je istakao da Rusija nije uspela da oslabi odlučnost Alijanse niti da zaustavi njenu podršku Kijevu, uprkos sve većem broju sabotaža i incidenata sa dronovima usmerenih protiv NATO. Rute je to izjavio na konferenciji za novinare 29. septembra, prenosi UNN.

"Rusija nastavlja svoju nepromišljenu kampanju neprijateljskih aktivnosti protiv saveznika NATO. Pokušava da oslabi našu odlučnost i zaustavi našu podršku Ukrajini. Ali Rusija ne uspeva. Ne uspeva na bojnom polju u Ukrajini i ne uspeva da potkopa naše jedinstvo i podršku Ukrajini. Naša poruka Moskvi je jasna. Učinićemo više za Ukrajinu, a ne manje", naglasio je Rute.

1/11 Vidi galeriju Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

NATO jača odbranu od dronova

On je naveo da su "ponovljeni incidenti sa dronovima na našem istočnom krilu pokazali kako se pretnja razvija i zato jačamo našu integrisanu protivvazdušnu i protivraketnu odbranu".

"Prilagođavamo i jačamo našu odbranu od dronova", rekao je generalni sekretar NATO.

Govoreći o hibridnim napadima, Rute je priznao da oni "imaju uticaj", ali je dodao da NATO ima "sve opcije za odgovor: ponekad vidljive, ponekad ne".

"Ne kažem da ove zlonamerne aktivnosti u sivoj zoni nemaju uticaja. One mogu da imaju uticaj i ponekad imaju očigledan uticaj. Ono što želim da kažem jeste da imamo sve opcije za odgovor. Ponekad vidljive, ponekad ne, ne uvek javne, ne uvek po principu 'milo za drago'", rekao je Rute.

Istovremeno je saveznicima poručio da "nastave da jačaju NATO".

"I konačno, nastavite da podržavate Ukrajinu, jer je najbolji odgovor na bilo kakve aktivnosti Rusije u sivoj zoni veća podrška Ukrajini, a ne manja. Jer, na kraju krajeva, oni žele da nas podele kako bismo izgubili fokus na Ukrajinu i počeli međusobno da raspravljamo o tome šta se događa, zašto se događa i kako se sve to uklapa", naglasio je generalni sekretar NATO.

"Više podrške Ukrajini, a ne manje"

"Ostanite mirni, nastavite dalje i podržavajte Ukrajinu, podržavajte je više, a ne manje, baš kao što već činimo, između ostalog zahvaljujući Evropskoj uniji i zajmu za podršku Ukrajini", naglasio je Rute.

On je saopštio i, kako je rekao, "odličnu vest".

"Dostigli smo prag od 10 milijardi kada je reč o sredstvima PURL. To je od ključnog značaja za opremu koju Sjedinjene Američke Države isporučuju Ukrajini, a koju finansiraju Kanada i evropski saveznici, uključujući Evropsku uniju, koja ovde igra veliku ulogu."