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NASILNO ISELJENA POŠTO NIJE MOGLA DA PLAĆA STANARINU

NASILNO ISELJENA POŠTO NIJE MOGLA DA PLAĆA STANARINU

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Marikarmen Abaskal, 87-godišnjakinja sa invaliditetom, čiji je slučaj postao simbol stambene krize u Španiji, moći će da se vrati u njen stan u Madridu, saopštila je Beatriz Duro, njena pravna zastupnica.

Abaskal je 23. septembra nasilno iseljena iz stana u kojem je živela više od 70 godina.

Iz stana je izneta na nosilima, a posle iseljenja prebačena je u bolnicu.

Njeno iseljenje izazvalo je veliko ogorčenje širom Španije, dok je premijer Pedro Sančez najavio mere za ublažavanje stambene krize, o kojima će razgovarati u vladi.

Dve strane su postigle dogovor u duhu „dobre volje“, rekla je Beatriz Duro novinarima.

Prema novom ugovoru, 87-godišnja žena će plaćati gotovo isti iznos kirije kao i do sada, čime je sprečeno njeno značajno povećanje.

Povećali joj kiriju sa 500 evra na 2.650 evra mesečno

Abaskalin otac je iznajmio stan još 1956. godine, a ona je nastavila da živi u njemu kao zakupac posle smrti roditelja.

U međuvremenu je Investiciona kompanija "Urbagestion", koja je kupila nekretninu 2018. godine, povećala kiriju sa 500 evra mesečno na 2.650 evra.

Kompanija je kasnije ponudila da kiriju smanji na 1.650 evra, ali ni taj iznos Abaskal nije mogla da plaća, s obzirom da je njena mesečna penzija 1.350 evra.

Tri prethodna pokušaja da bude iseljena obustavljena su sudskim odlukama.

Slučaj Marikarmen Abaskal izazvao je proteste širom zemlje.

1/7 Vidi galeriju Uspeli protesti u Španiji zbog prinudnog iseljenja iz stana Marikarmen Abaskal (87), starica s invaliditetom se vraća u dom u kojem je živela 70 godina Foto: SERGIO PEREZ/EFE, FERNANDO VILLAR/EFE

Desetine hiljada ljudi su proteklog vikenda izašle na ulice glavnog grada Španije kako bi se usprotivile iseljenju 87-godišnjakinje.

Tražili su i snažniju zaštitu stanara suočenih sa naglim rastom kirija.

Ispred kvarta u kojem živi postavili su šatore i poručili da neće otići dok se ona ne vrati u stan.

Advokatinja Duro je rekla da je sporazum, koji još nije potpisan, „rezultat društvene mobilizacije“.

Abaskal je iscrpljena, a sporazum će potpisato kada se bude osećala bolje, dodala je Duro.

Demonstranti poručili da će nastaviti borbu

Demonstranti su sporazum okarakterisali kao pobedu, ali su poručili da će nastaviti borbu za sprečavanje sličnih iseljenja i da će insistirati na pristupačnijem stanovanju.

Banka Španije procenjuje da zemlji nedostaje 700.000 domova, na osnovu jaza između potražnje i nove izgradnje.

Socijalistička partija Pedra Sančeza, koja nema većinu u parlamentu, nada se da će usvojiti zakon kako bi smirila rasprostranjeno nezadovoljstvo.

Proteklih dana policija je blokirala deo ulice i udaljila ljude sa ulaza u zgradu, među njima i predstavnike medija, udarajući neke demonstrante palicama.

„Zastanite i bar 10 sekundi razmislite o ovoj ženi, mogla bi da bude i vaša baka", govorio je u megafon predstavnik organizacije stanara Sindikat de Inkvilinas, obraćajući se policajcima.

„Policija je raspoređena kao da je u pitanju vojna operacija“, rekla je tada advokatkinja Beatriz Duro.