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Izaslanik Donalda Trampa za istočnu Evropu Džon Koal predložio je američkom predsedniku plan za izlazak iz ćorsokaka u odnosima sa Moskvom koji podseća na metode iz Hladnog rata: Kremlj bi oslobodio deo političkih zatvorenika, a Sjedinjene Američke Države bi zauzvrat ublažile ekonomske sankcije Rusiji.

Tramp je dao zeleno svetlo za ovu inicijativu, koja otvara put unosnim poslovima sa ruskom naftom, mineralima i sirovinama, a istovremeno mu donosi humanitarne poene u trci za Nobelovu nagradu za mir, piše Sajmon Šuster za The Atlantic. Šuster, dugogodišnji ratni izveštač i autor knjige "The Showman" o invaziji na Ukrajinu, otkriva kako je Trampova administracija već počela da priprema teren za ovaj dogovor.

Koal je istu strategiju prethodno isprobao u Belorusiji, gde je u pregovorima sa Aleksandrom Lukašenkom izdejstvovao oslobađanje stotina zatvorenika u zamenu za ublažavanje sankcija i dogovor o kupovini veštačkih đubriva na bazi kalijuma.

Tramp je prošle nedelje objavio da Vašington pregovara o ogromnom uvozu beloruskog kalijuma, a Koal je autoru potvrdio da je u te razgovore direktno uključena i Rusija, jer roba mora da ide preko njene teritorije.

"Sve to vodi ka miru. Što je više interakcije i razmena, bilo ekonomskih, bilo zatvorenika, to smo bliže miru", izjavio je Koal za The Atlantic.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Zelenski: Ograničite mu novac, ograničićete i rat

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odlučno se protivi takvim planovima i poručuje da će pokušati da blokira svako ukidanje sankcija pre završetka rata. U razgovoru sa Šusterom u Njujorku, Zelenski je priznao da je to izuzetno teško jer je ruska ekonomija desetak puta veća od ukrajinske.

Ukrajinski lider je pred Generalnom skupštinom UN ponovio jasan zahtev:

"Kada neko kroz trgovinu daje Rusiji više novca, daje ovom ratu više vremena. Ograničite mu novac, ograničićete mu rat."

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Američki pregovarači uprkos tome guraju takozvane "sporazume o prosperitetu". Trampov zet Džared Kušner i milijarder Stiv Vitkof ovog meseca posetili su Moskvu i Kijev, uveravajući obe strane da će im posleratne strane investicije biti najbolja garancija mira.

Ukrajinski pregovarači, međutim, sa velikim nepoverenjem gledaju na takve ideje. Šusteru su otvoreno rekli da Amerikanci naivno veruju u čaroliju biznisa, smatrajući da će trgovina odvratiti Moskvu od novih napada, dok Ukrajinci ublažavanje sankcija vide isključivo kao priliv svežeg novca za rusku vojsku.

Putin obećao primirje, pa dron pogodio aerodrom pred dolazak Amerikanaca

Koliko su pregovori sa Kremljom rizični pokazao je i sam dolazak Kušnera i Vitkofa u region 5. septembra. Putin je na sastanku u Moskvi tvrdio da je naredio trodnevni prekid napada na Kijev kako bi američki izaslanici bezbedno doputovali, ali je istog jutra ruski dron pogodio aerodrom Borispolj kod Kijeva, upravo pistu na koju je trebalo da slete.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Nakon tog napada Amerikanci su naglo promenili planove i u Ukrajinu stigli noćnim vozom iz Poljske, gde su ih domaćini dočekali u luksuznom vagonu sa natpisom "Mir stiže na vreme".

Iako Amerikanci pokušavaju da dogovore sastanke u Abu Dabiju i ograničeni prekid vatre koji bi zabranio napade na energetska postrojenja i trgovačke brodove u Crnom moru, na terenu nema znakova popuštanja.

Dva dana pre dolaska američke delegacije ruski dron pogodio je sedište ukrajinske obaveštajne službe, dok su napadi na Kijev usred bela dana postali svakodnevica. Ukrajinski zvaničnici rekli su autoru da ne očekuju nikakve stvarne mirovne poteze Vladimira Putina pre proleća, jer ruska vojska gomila rakete za zimsku ofanzivu.

Ideja nobelovca Dmitrija Muratova

Koalov plan zapravo je nastao na proleće na podsticaj ruskog disidenta i nobelovca Dmitrija Muratova, dugogodišnjeg urednika ugašene Novaje Gazete.

Muratov je Koalu u Vašingtonu predao komemorativni medaljon koji je Ronald Regan poklonio Mihailu Gorbačovu, podsetivši ga da je oslobađanje disidenata u doba Hladnog rata uvek otvaralo vrata pregovorima velikih sila.

Muratov je Trampovom izaslaniku doneo spiskove i fotografije antiratnih aktivista, novinara i umetnika koji u Rusiji služe višegodišnje zatvorske kazne samo zbog komentara na društvenim mrežama.

Bela kuća je u međuvremenu nominovala Koala za specijalnog predsedničkog izaslanika za pitanja talaca u rangu ambasadora. Njegov cilj je da sastavi spiskove uhapšenih Amerikanaca i ruskih disidenata koje bi ponudio Kremlju.

Za Putina bi puštanje političkih zatvorenika predstavljalo veoma jeftin način da pokaže navodnu dobru volju i izdejstvuje ukidanje sankcija, dok bi istovremeno mogao da nastavi vojni pritisak na Ukrajinu.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Upozorenja beloruske opozicije: Trgovina ljudima diktatore ništa ne košta

Takva praksa izaziva ozbiljnu zabrinutost među evropskim diplomatama i beloruskom opozicijom. Liderka beloruskih demokratskih snaga Svetlana Tihanovska upozorila je Šustera da razmena zatvorenika za ukidanje sankcija zapravo stvara začarani krug.

Iako je Koal prošle godine uspeo da iz zatvora izvuče upravo njenog supruga, Tihanovska ističe da režimi u Minsku i Moskvi na taj način dobijaju nagradu za represiju.

"Trgovina ljudima njih ništa ne košta. Uvek mogu da pohapse nove ljude, a Zapad ukidanjem sankcija gubi svaki uticaj", naglasila je.

Sam Muratov i dalje živi u Moskvi pod stalnim pritiskom ruskih poreskih i pravosudnih organa, svestan da bi i sam uskoro mogao da završi iza rešetaka kao nova moneta za potkusurivanje sa Vašingtonom.