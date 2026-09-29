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Izraelske odbrambene snage (IDF) ubile su komandanta palestinskog ekstremističkog pokreta Hamas u vazdušnom napadu na grad Gazu tokom noći, javlja Tajms of Izrael.

Hamas je danas potvrdio smrt komandanta Brigade za sever Pojasa Gaze Iza el Dina el Bika.

Hamas Foto: Shutterstock

Ekstremistički pokret je naveo da je Iz el Din el Bik prethodno obavljao dužnost šefa obaveštajne službe te brigade, a samim tim jednim od komandanata napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Kada je Izrael 10. novembra 2023. godine ubio tadašnjeg komandanta Brigade za severni deo Pojasa Gaze Ahmeda Gandura, El Bik je preuzeo komandu nad tom jedinicom i predvodio borbe protiv izraelske vojske tokom čitavog rata, saopštio je Hamas.

(Kurir.rs/Beta)

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