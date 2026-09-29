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Dvojica ministara iz bivše desničarske vlade Viktora Orbana, koji se odvojeno sumnjiče za zloupotrebu miliona evra javnog novca i primanje višemilionskog mita, privedena su samo nekoliko sati nakon što su mađarski poslanici glasali za ukidanje njihovog imuniteta.

Tužioci su u utorak saopštili da je Balaž Hanko, Orbanov ministar kulture i još uvek poslanik nacionalističke stranke Fides, priveden kasno u ponedeljak. Hanko je osumnjičen za proneveru sredstava. On je negirao bilo kakvu krivicu.

Mikloš Šestak, poslanik Orbanovog saveznika KDNP, koji je bio ministar nacionalnog razvoja od 2014. do 2018. godine, takođe je priveden u ponedeljak u okviru istrage o navodnom podmićivanju. I on je negirao krivicu.

"Juče je bio važan dan", rekao je u utorak mađarski premijer Peter Mađar, čija je stranka Tisa odnela ubedljivu pobedu na aprilskim izborima, obećavajući istrage navodne korupcije i zloupotrebe položaja tokom 16 godina Orbanove vlasti.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar Mađarska Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

"Posle decenija laži, prvi put su milioni Mađara mogli da iskuse šta zaista znače promena režima i jednakost pred zakonom", napisao je Mađar na društvenim mrežama. "Mađarska više nije zemlja bez posledica."

Hapšenja su usledila samo nekoliko sati nakon što je mađarski parlament u ponedeljak izglasao ukidanje imuniteta Hanku i Šestaku, ali i samom Mađaru, koji je tražio da mu imunitet bude ukinut kako bi mogao da se odbrani od onoga što je nazvao "atentatom na karakter".

Prve istrage protiv visokih funkcionera Orbanove vlasti

Istrage o korupciji protiv ministara iz Orbanove ere prve su koje su pokrenute protiv visokih funkcionera bivše vlade. Mađar je, u međuvremenu, optužen da je 2024. godine oteo telefon muškarcu koji ga je snimao u jednom noćnom klubu i bacio ga u Dunav.

Premijer je negirao da njegovo ponašanje predstavlja krađu i slučaj, koji uključuje zahtev za odštetu od 300 evra, nazvao "farsom". Rekao je da preuzima odgovornost za svoje postupke, ali je negirao da je počinio krivično delo i kritikovao tužioce zbog "izjednačavanja" slučajeva korupcije bivših ministara sa "pokušajem političkog atentata na karakter".

Mađar je više puta tvrdio da su korupcija i zloupotreba javnih sredstava poslednjih godina koštale Mađarsku između osam i deset odsto njenog BDP-a tokom uzastopnih Orbanovih vlada. Orban je više puta negirao da je tokom više od decenije i po na vlasti dozvoljavao široko rasprostranjenu korupciju i otvorenu krađu javnog novca.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Tužioci tvrde da je Hanko nadgledao nezakonitu zloupotrebu 17,3 milijarde forinti, odnosno oko 47 miliona evra, javnog novca iz mađarskog Nacionalnog fonda za kulturu (NKA). Novac je, prema sumnjama tužilaštva, usmeravan umetnicima i grupama povezanim sa Fidesom, kao i za finansiranje izborne kampanje te stranke 2026. godine.

"Moja savest je čista, ovo je političko montirano suđenje", rekao je Hanko u direktnom video-prenosu na Orbanovoj Fejsbuk stranici neposredno pre hapšenja.

Policija je u julu izvršila raciju u prostorijama Fidesa i zaplenila internet servere stranke u vezi sa navodnom "proneverom i drugim krivičnim delima" u Nacionalnom fondu za kulturu. Orban je potom optužio vlasti da vode montiranu istragu kako bi njegovu stranku učinile "pravno nesposobnom za funkcionisanje".

Tužioci takođe sumnjiče Šestaka da je primio više od 12 milijardi forinti, odnosno oko 32,6 miliona evra, mita i nezakonitih provizija povezanih sa nabavkom vozila za mađarsku državnu autobusku kompaniju, kao i sa javnim građevinskim projektima. Slučaj je usredsređen na kupovinu polovnih autobusa po navodno naduvanim cenama.

Nova vlast otvorila još četiri slučaja

Odvojeno od toga, mađarska Nacionalna kancelarija za zaštitu i povraćaj imovine, antikorupcijsko telo koje je osnovala Mađarova vlada u okviru borbe protiv korupcije, u ponedeljak je objavila prva četiri slučaja kojima namerava da se bavi.

Prvi se odnosi na "prodavanje političkih veza radi dobijanja boravišnih dozvola za zaposlenje", navodi se u saopštenju tog tela, dok se drugi slučaj odnosi na navodnu korupciju povezanu sa trošenjem novca lokalnih vlasti na održavanje parkova i javnu ishranu.

Treći slučaj obuhvata "državnu kompaniju i državne investicije" i povezan je sa Danijelom Jelinekom, magnatom u sektoru nekretnina i jednim od najbogatijih mađarskih biznismena.

Kompanija za nekretnine na čijem je čelu Jelinek saopštila je da će on u potpunosti sarađivati sa vlastima.

"Naš čvrst stav je da gospodin Jelinek nije počinio nikakvo krivično delo u vezi sa ovim slučajem. Uvereni smo da će istraga to potvrditi i da će postupak protiv njega uskoro biti obustavljen", navela je kompanija u saopštenju ovog meseca.

Četvrti slučaj odnosi se na "naizgled neopravdane troškove propagande i događaja" u Kancelariji za zaštitu suvereniteta, telu osnovanom u vreme Orbanove vlasti radi praćenja onoga što je Fides nazivao "nedozvoljenim političkim mešanjem" stranih aktera u Mađarskoj.

Mađarova vlada ukinula je tu kancelariju u junu.