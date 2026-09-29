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Britanski premijer Endi Bernam otvorio je mogućnost velike promene politike Londona prema Evropskoj uniji, ocenivši da je Bregzit doneo "više štete nego koristi" i najavivši da će građanima predstaviti različite opcije za dugoročne odnose Velike Britanije sa evropskim blokom.

Bernam je tokom obraćanja na konferenciji Laburističke partije rekao da Britanija neće dobiti jasan pravac za ostatak ovog veka sve dok ne definiše dugoročne odnose sa EU, koja je i dalje njeno najveće tržište.

"Bregzit je doneo više štete nego koristi", rekao je Bernam.

Premijer je najavio da će predstojeći samit Velike Britanije i EU iskoristiti kako bi javnosti predstavio moguće modele budućih odnosa sa Briselom.

"Iskoristiću priliku oko samita da vam, odnosno celoj zemlji, predstavim ono što smatram različitim opcijama za dugoročne odnose Britanije sa našim evropskim partnerima", rekao je Bernam.

"Postoje različite opcije i videću možemo li da pronađemo konsenzus oko jedne koja će nam pružiti jasnoću o našem položaju i budućnosti kontinenta na kojem živimo", dodao je.

Britanski premijer Endi Bernam tokom obraćanja na konferenciji Laburističke partije u Velikoj Britaniji Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pod znakom pitanja dosadašnje crvene linije laburista

Bernam svojim govorom nije precizirao koje će opcije biti razmatrane, niti je rekao da li među njima mogu da budu povratak u jedinstveno tržište EU, carinsku uniju, ponovno prihvatanje slobode kretanja ili čak članstvo u Evropskoj uniji.

To je značajno jer su laburisti na prethodne izbore izašli uz obećanje da se Velika Britanija neće vratiti u jedinstveno tržište, carinsku uniju niti ponovo uvesti slobodu kretanja.

Bernam te obaveze u svom govoru nije ponovio.

Premijer je istovremeno ocenio da je izlazak iz EU oslabio britansku ekonomiju, ali i sposobnost zemlje da kontroliše migracije.

"Izgubili smo deo kontrole koju smo imali nad svojom ekonomijom, jer nas je decenija slabog rasta dovela u lošiju poziciju", rekao je.

"I izgubili smo deo kontrole nad imigracijom."

Bernam smatra da je za ponovno uspostavljanje veće kontrole nad migracijama potrebna bliža saradnja sa evropskim državama i potvrdio je da će to pitanje biti predmet razgovora na samitu Velike Britanije i EU koji bi trebalo da bude održan kasnije ove godine.

"Moramo da obnovimo viši nivo rasta i prosperiteta za Britaniju", poručio je.

1/15 Vidi galeriju Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: ANDY RAIN/EPA, Kin Cheung/AP, Leon Neal/Pool Getty Images Europe

Laburisti podeljeni oko Bregzita

Bernamova najava dolazi u trenutku kada se unutar Laburističke partije pojavljuju različiti stavovi o tome koliko daleko bi nova vlada trebalo da ide u približavanju Evropskoj uniji.

Gradonačelnik Londona Sadik Kan ove nedelje je pojačao pritisak na premijera da napusti dosadašnje "crvene linije" laburista prema Bregzitu i vrati Britaniju u carinsku uniju "gotovo odmah".

Sa druge strane, predsednica sindikata Unite Šeron Grejem upozorila je laburiste da ne pokušavaju da ponište rezultat Bregzita.

"Britanski narod je glasao za Bregzit. Mislim da će, ako krenemo putem pokušaja da to poništimo, to biti shvaćeno kao problem", rekla je za Sky News.

Ministar za poslovanje i trgovinu Džonatan Rejnolds takođe je odbacio pozive za povratak u carinsku uniju.

On je u intervjuu za The Telegraph rekao da "ne vidi snagu" argumenata za takav potez i upozorio laburiste da ne otvaraju ponovo pitanje članstva u EU i tako zemlju vrate u "paralizu" koja je obeležila godine političkih sukoba oko Bregzita.

"Nećete dobiti mnogo više koristi od onoga što već treba da dobijemo sporazumom koji smo postigli i o čijim detaljima pregovaramo, a onda ćete izgubiti sve one mogućnosti koje imamo u ostatku sveta", rekao je Rejnolds.