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Velika ajkula postala je neočekivana turistička atrakcija pošto je više od nedelju dana ostala zarobljena u uskom gradskom kanalu u Južnoj Koreji.

Procenjuje se da je više od 600.000 ljudi posetilo park na obali u južnom lučkom gradu Busanu otkako je 18. septembra u kanalu prvi put primećena ajkula dugačka tri i po metra, kojoj su dali nadimak Bukang-i, po imenu Severne luke u Busanu.

Stručnjaci veruju da je reč o bronzanoj ajkuli koja je, prateći plen, iz mora ušla u kanal, ali nije uspela da pronađe izlaz.

Obalska straža u ovom gradu, udaljenom oko 325 kilometara jugoistočno od Seula, pokušala je da istera ajkulu na dan kada je primećena. Međutim, akcija je obustavljena šest sati kasnije, na preporuku naučnika, koji su upozorili da bi prisiljavanje životinje da napusti kanal moglo da je povredi ili učini agresivnom.

U utorak ujutru, čamci obalske straže usmerili su mlazeve vode iza ajkule kako bi je potisnuli ka izlazu iz kanala. Zvaničnici su naveli da je metoda zasnovana na spasavanju velike bele ajkule koja se 2004. godine zaglavila u plitkoj vodi uz obalu američke savezne države Masačusets.

Prvi pokušaj nije uspeo, jer je ajkula uspela da prođe pored čamaca i vrati se u kanal, preneo je list "Herald biznis". Nacionalni institut za nauku o ribarstvu saopštio je da je stanje ajkule stabilno, ali su zvaničnici upozorili da su njena sposobnost da se hrani i kreće ograničene, što bi moglo da dovede do njenog slabljenja ukoliko se duže zadrži u kanalu.

Akcija je ponovo obustavljena u utorak popodne, pošto ajkula nije htela da napusti kanal.

Ajkule nisu retke u vodama Južne Koreje

Nacionalni institut za nauku i ribarstvo zabeležio je 46 velikih ajkula uz istočnu obalu zemlje u prvoj polovini ove godine, gotovo četiri puta više nego u istom periodu prošle godine. Taj porast pripisuje se toplijem moru i većoj količini ribe kojom se ajkule hrane.

Park na obali Severne luke, koji tokom praznika obično poseti oko 2.000 ljudi dnevno, zabeležio je 607.000 poseta od 19. do 28. septembra, saopštile su gradske vlasti.

U utorak je 62-godišnja Kim Džong Suk došla da se oprosti od ajkule. „Vremenom sam se vezala za nju, pošto je već nekoliko dana gledam ovde. Pomalo mi je žao“, rekla je za list Mejl šinmun.

I gradonačelnik Busana Čon Dže Su takođe je oduševljen ovom neočekivanom atrakcijom.

- Zaista je zvezda. Pojavljuje se na svakih pet do deset minuta. Jednostavno je prelepa - rekao je za radio-stanicu Si-Bi-Es.