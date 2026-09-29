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Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO u Evropi Aleksus Grinkevič izjavio je u ponedeljak da je najbolji način da evropske zemlje odgovore na ruske sabotaže i druge destabilizujuće aktivnosti da javno navedu kada je Moskva odgovorna i dodatno ojačaju podršku Ukrajini.

Sabotaže, sajber napadi, pojavljivanje dronova i drugi takozvani hibridni napadi koji se pripisuju Rusiji umnožili su se poslednjih meseci u brojnim evropskim zemljama, a među njima su napad dronom u Lajpcigu i ruski napad na voz u Ukrajini u blizini poljske granice početkom ovog meseca.

"Javno iznošenje informacija o odgovornosti omogućiće državama koje stoje iza tih aktivnosti da znaju da razumemo šta rade, a to povećava cenu njihovih postupaka", rekao je Grinkevič poslanicima Evropskog parlamenta tokom sednice parlamentarnog odbora u ponedeljak.

Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

"Shvatiće da njihove mreže nisu efikasne i da moraju da promene svoje ponašanje, a to samo po sebi ima određeni efekat odvraćanja", dodao je.

Prema njegovim rečima, cilj ruskih aktivnosti u Evropi jeste da se slomi volja saveznika da nastave da podržavaju Kijev.

Vrhovni komandant savezničkih snaga dodao je da su inicijative NATO, poput misije "Eastern Sentry", koja je pokrenuta 11. septembra i uključuje sredstva saveznika poput Danske, Francuske, Velike Britanije i Nemačke, već dale rezultate na terenu.

"Rusi su mnogo oprezniji da dronovima ne pređu granicu baltičkih država ili Poljske otkako smo pokrenuli 'Eastern Sentry'", rekao je Grinkevič.

Evropa suočena sa sve većim brojem incidenata

Poslednjih meseci širom Evrope zabeležen je porast različitih bezbednosnih incidenata koje zapadne zemlje povezuju sa Rusijom. Reč je o širokom spektru aktivnosti, od sabotaža i sajber napada do sve češćih incidenata sa bespilotnim letelicama.