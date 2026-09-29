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Misterija ruskog vladinog aviona Iljušin Il-96 koji je 16. septembra sleteo na aerodrom Keln/Bon dobila je objašnjenje. Letelica ruske državne flote dobila je posebnu dozvolu nemačkih vlasti da uđe u vazdušni prostor Evropske unije kako bi iz Nemačke odvezla osoblje ruskog Generalnog konzulata u Bonu, koji je Berlin odlučio da zatvori.

Dolazak ruskog aviona privukao je veliku pažnju jer je vazdušni prostor EU još od 2022. godine, nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, zatvoren za ruske avio-kompanije i avione registrovane u Rusiji. Za ovakav let zato je bila potrebna posebna dozvola.

Avion Il-96-300, registarske oznake RA-96018, pripada specijalnom letačkom odredu "Rusija", koji obavlja letove za potrebe ruskog državnog vrha.

Prema podacima servisa Flightradar24, avion je 16. septembra poleteo iz Moskve i preko Baltičkog mora krenuo ka Nemačkoj. Nakon ulaska u nemački vazdušni prostor nastavio je prema aerodromu Keln/Bon, gde je sleteo oko 9.40 časova.

Berlin otkrio razlog neobičnog leta

Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova naknadno je potvrdilo da je ruskom avionu izdata posebna dozvola.

Portparolka ministarstva Katrin Dešauer potvrdila je da je avion korišćen za odlazak osoblja ruskog Generalnog konzulata u Bonu.

Time je razjašnjeno zbog čega je ruskom državnom avionu dozvoljen ulazak u vazdušni prostor EU uprkos sankcijama. Zabrana letova uvedena 2022. ima izuzetke, između ostalog za određene humanitarne, diplomatske i druge posebno odobrene letove.

Il-96 se u Kelnu zadržao svega nekoliko sati. Prema podacima o praćenju letova, avion je u 12.39 ponovo poleteo i krenuo nazad prema Moskvi.

Na području ruskog konzulata u Bon-Bad Godesbergu istovremeno su bile vidljive pripreme za njegovo zatvaranje. Reporter nemačkog WDR-a zabeležio je više vozila sa konzularnim registarskim oznakama i kontejnere u kompleksu, dok je iznad područja u jednom trenutku kružio helikopter nemačke savezne policije.

Nemačka zatvorila ruski konzulat zbog incidenta sa dronom

Odluka o zatvaranju ruskog Generalnog konzulata povezana je sa ozbiljnim pogoršanjem odnosa Berlina i Moskve.

Nemačka vlada je zatvaranje konzulata obrazložila incidentom na aerodromu Lajpcig/Hale početkom avgusta. Tamo je u neposrednoj blizini četiri ukrajinska transportna aviona primećen dron opremljen eksplozivom i detonatorom.

1/11 Vidi galeriju Nemačka šalje 300 specijalaca za odbranu od dronova na aerodrome nakon incidenta sa bespilotnom letelicom punom eksploziva u Lajpcigu Foto: FILIP SINGER/EPA, Hendrik Schmidt/DPA

Berlin smatra da je incident predstavljao ruski hibridni napad. Nemačke vlasti, međutim, prema dostupnim informacijama, nisu javno predstavile konkretne dokaze kojima bi potkrepile tvrdnju o direktnoj ruskoj odgovornosti, dok je Moskva odbacila optužbe.

Zvanično zatvaranje konzulata obeleženo je spuštanjem ruske zastave, a ceremoniji je prisustvovao i ruski ambasador u Nemačkoj Sergej Nečajev.

Ruski državni avioni Il-96 već su korišćeni za slične misije nakon početka rata u Ukrajini. Od 2022. godine služili su kao svojevrsni diplomatski transport između Moskve i zemalja EU, posebno za povratak ruskih diplomata, službenika ambasada i konzulata koji su u evropskim državama proglašeni nepoželjnim osobama.

Ruska državna flota raspolaže sa 11 aviona Il-96-300 prilagođenih za VIP transport. Četiri letelice imaju specijalnu komunikacionu opremu i mogu da budu korišćene za potrebe ruskog predsednika, u verziji Il-96-300PU.