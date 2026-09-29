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Krista Pajk, žena koja je osuđena za ubistvo pre 30 godina, trebalo bi da bude pogubljena u sredu nakon što je guverner Tenesija, Bil Li, u ponedeljak odbio njen zahtev za pomilovanje. Ako se pogubljenje sprovede, ona će biti prva žena pogubljena u državi u poslednjih 200 godina.

Pajk, koja sada ima 50 godina, imala je 18 godina kada su ona i njen dečko, koji je tada imao 17 godina, ubili 19-godišnju Kolin Slemer, jednu od njihovih koleginica iz razreda u Noksvilskom korpusu za zapošljavanje 1995. godine.

Slučaj je privukao široku pažnju zbog brutalnosti ubistva, starosti ljudi koji su učestvovali i zbog toga što je satanistički simbol urezan na telo žrtve.

Pajk je sledeće godine osuđena za ubistvo prvog stepena i osuđena na smrt, što ju je učinilo najmlađom ženom koja je osuđena na smrt u modernoj istoriji SAD. Od izricanja kazne, njena istorija kao žrtve seksualnog zlostavljanja i problema sa mentalnim zdravljem izašla je na videlo.

Kako se približavao datum njenog pogubljenja, grupe za građanska prava poput ACLU i Amnesty International pozvale su javnost da se obrati kancelariji guvernera i zatraži da ukloni Pajk iz čekaonice za smrt.

Odbijen zahtev za zaustavljanje pogubljenja

- Nakon pažljivog razmatranja zahteva Kriste Gejl Pajk za pomilovanje i nakon temeljnog pregleda slučaja, podržavam kaznu države Tenesi i ne planiram da intervenišem - rekao je u saopštenju.

Kao odgovor na Lijevu odluku, Pajkovi advokati su rekli da su "duboko ožalošćeni i slomljenog srca" zbog guvernerove odluke i da ovim izborom država odbacuje decenije istraživanja o količini odgovornosti koju osamnaestogodišnjak – posebno onaj sa teškom traumom – treba da snosi za svoje kriminalne postupke.

- Tokom svog detinjstva, Kristu su izneverili ljudi i institucije koji su trebali da joj pokažu brigu i značajnu intervenciju - rekli su Pajkovi advokati u saopštenju i dodali:

- Osamnaestogodišnja devojka koja pati od teške mentalne bolesti i gotovo iscrpljujuće traume više ne postoji. Krista je pedesetogodišnja žena koja se kaje i razume svoje postupke, dobija odgovarajući tretman za svoju mentalnu bolest i brine o drugim zatvorenicama i vodi ih.

Pajkovi advokati su takođe zatražili od Vrhovnog suda da obustavi pogubljenje.

Pomoćnik saveznog branioca Stiven Ferel rekao je da je Pajkova seksualno zlostavljana od detinjstva i da je silovana sa 11 i 17 godina. Rekao je da Pajkovi advokati u fazi izricanja kazne na njenom suđenju nisu poroti predstavili ono što je rekao da su ključne informacije o njenoj prošlosti niti su tvrdili da bi njene godine trebalo uzeti u obzir.

Pajkova, koja nikada nije porekla svoju ulogu u Slemerovom ubistvu, kasnije je dijagnostikovan bipolarni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj.

- Bila sam mentalno bolesno osamnaestogodišnje dete. Trebalo mi je mnogo godina da uopšte shvatim težinu onoga što sam uradila. Još više da prihvatim na koliko sam života uticala. Oduzela sam život nečijem detetu, sestri, prijatelju. Sada me muči pomisao da sam bila sposobna da počinim takav zločin - rekla je Pajk u izjavi koja je uključena u njenu molbu za pomilovanje.

Ferel je rekao da se danas više zna o razvoju mozga adolescenata i da je Pajkova smrtna kazna bila izuzetak. Napomenuo je da je Pajkov dečko, Tadaril Šip, koji je tada imao 17 godina, osuđen na doživotnu robiju sa mogućnošću uslovnog otpusta zbog svojih godina. Prošle godine mu je odbijen uslovni otpust. Treći tinejdžer je priznao da je bio saučesnik i dobio je uslovnu kaznu.

Mej Martinez, Slemerova majka, rekla je Asošijejted presu da se njena ćerka dobrovoljno prijavila na Specijalnoj Olimpijadi, da voli rolerisanje i da želi da se bavi računarskom karijerom.

- Bila je opuštena. U početku je bila kompjuterski štreber. Ona i moj muž bi stalno sklapali i rastavljali računare - rekla je Martinez za taj medijski list: "Verovala je svima i to je bio njen pad."

Poslednje pogubljenje žene pre 200 godina!

Poslednja žena pogubljena u Tenesiju bila je 1820. godine, prema Informativnom centru o smrtnoj kazni. Martin Iv, optužena za saučesništvo u ubistvu, pogubljena je vešanjem.

Nedavno je u Misuriju 2023. godine pogubljena Amber Meklaflin, transrodna žena, zbog ubistva iz 2003. godine, što se smatra prvim pogubljenjem transrodne žene u SAD.

2021. godine, savezna vlada je pogubila Lizu Montgomeri, što je prvi put u skoro sedam decenija da je američka vlada pogubila zatvorenicu. Džordžija je pogubila ženu 2015. godine.