Slušaj vest

Iranska revolucionarna garda poslala Amerikancima opširno pismo.

Portparol Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) rekao je da je cilj pisma Irana američkom narodu da prevaziđe medijsku promociju i pruži direktno i iskreno objašnjenje stavova i načina razmišljanja Irana.

Brigadni general Hosein Mohebi objasnio je u utorak, na konferenciji za medije, svrhu slanja pisma američkom narodu.

"Naš cilj slanjem pisma američkom narodu prevazilazi medijsku promociju i usmeren je na to da ih upoznamo sa logikom Irana", rekao je Mohebi.

On je naglasio da ova inicijativa nije kratkoročna kampanja za publicitet, navodeći da bi, da je cilj bio samo medijska operacija, Iran mogao da stvori prividan i privremen efekat kroz nekoliko objava na društvenim mrežama ili druge medijske aktivnosti.

"Umesto toga, odlučili smo da se američkom narodu obratimo na iskren, logičan i autentičan način", rekao je portparol IRGC.

Iran smatra da mnogi Amerikanci možda nisu dovoljno upoznati sa logikom i stavovima Irana i da je zato cilj pisma da pruži osnovu za bolje razumevanje, dodao je on.

Foto: EPA / Abedin Taherkenareh

Portparol je naveo da se Iran, za razliku od SAD, koje imaju stotine televizijskih i radio-mreža koje im omogućavaju da neprekidno komuniciraju sa drugim državama, suočava sa ograničenjima kada je reč o širokoj mreži medija koji posluju na teritoriji SAD.

"Zbog toga je izbor pisma kao sredstva za direktno i jasno prenošenje naše poruke rešenje koje je odabrano na osnovu postojeće realnosti", rekao je.

Mohebi je rekao da je Iran pozvao američki narod da pročita pismo barem jednom i izrazio spremnost da se dopisuje sa onima koji žele da odgovore, iznesu kritike ili zatraže dodatna objašnjenja. Dodao je da će medijima biti dostavljena i zvanična adresa za takvu prepisku.

Portparol IRGC rekao je da se u pismu obrađuje širok spektar pitanja, uključujući geografski položaj SAD i njegove implikacije iz perspektive odbrane.

Foto: AP/Vahid Salemi

Objasnio je da su SAD okružene okeanima, što toj zemlji pruža određeni vid prirodne bezbednosti i stvara posebnu logiku odbrane od pretnji.

Mohebi je rekao da zemlje koje se graniče sa SAD ili se nalaze u njihovoj blizini, bilo duž kopnenih ili pomorskih granica, nemaju vojne i bezbednosne kapacitete koji bi mogli da predstavljaju ozbiljnu pretnju toj zemlji.

"S obzirom na tu realnost, postavlja se pitanje: Koja je svrha raspoređivanja 800 američkih vojnih baza širom sveta? I na čemu se zasniva ekonomsko i logičko opravdanje za izdvajanje 1,1 biliona dolara za američki vojni budžet?", upitao je.

Mohebi je takođe pozvao Amerikance da ne zanemaruju istorijske činjenice, navodeći da treba postaviti pitanja o višedecenijskoj istoriji američkih vojnih napada na različite zemlje.

Obraćajući se direktno američkim medijskim radnicima, portparol IRGC rekao je da su oni svakako svesni da su SAD tokom prethodnih sedam decenija izvodile vojne napade na različite zemlje.

"Obraćam se direktno američkom narodu: morate da se suočite sa stvarnošću brojnih napada i posledicama koje su iz njih proistekle tokom proteklih decenija", rekao je Mohebi.