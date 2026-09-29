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Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da se strateški bombarder Tupoljev Tu-95 srušio u Amurskoj oblasti Rusije, severno od Kine, pri čemu je poginulo šest osoba, dok je jedna preživela.

"29. septembra, avion Tu-95 koji je vršio trenažni let srušio se u nenaseljenom području u Amurskoj oblasti", saopštilo je ministarstvo, prenosi državni medij TASS.

"Prema preliminarnim podacima, šest članova posade je poginulo, dok je jedan povređen i prebačen u bolnicu", dodalo je Ministarstvo odbrane.

Avion nije nosio nikakvu municiju.

Rusko ratno vazduhoplovstvo poslalo je delegaciju na mesto nesreće kako bi istražilo okolnosti koje su dovele do nesreće, naveo je TASS.

Ruski avioni su se nekoliko puta srušili 2026. godine

Ovaj nedavni incident nije prvi put da se ruski vojni avion srušio u regionu poslednjih meseci.

U junu se ruski strateški bombarder Tu-22M3 srušio tokom trenažnog leta u Irkutskoj oblasti Sibira, saopštilo je tada rusko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je saopštilo da je posada uspela da se katapultira i da je preživela incident.

Ruski vojno-transportni avion An-26 srušio se 31. marta u liticu na Krimu, pri čemu je poginulo 29 ljudi, zbog mogućeg tehničkog kvara, saopštilo je ministarstvo 1. aprila.