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Vojna vežba "Severni Viking 2026" završena je 3. septembra nakon devet dana zajedničkih operacija Sjedinjenih Američkih Država i savezničkih zemalja NATO. Više od 1.200 pripadnika učestvovalo je u obuci i operativnim aktivnostima u vazduhu, na kopnu i na moru.

Pored SAD i Islanda, u vežbi su učestvovali Belgija, Danska, Francuska, Norveška i Poljska. U operacijama su učestvovali i specijalizovani kapaciteti Savezničke pomorske komande NATO i Združene komande NATO u Norfolku.

"Severni Viking 2026 jača spremnost, interoperabilnost i komandovanje i kontrolu na krajnjem severu", rekla je kapetan Lesli Slotmejker, komandant Operativne grupe 68 i oficir zadužen za taktičko komandovanje.

"Bliskom saradnjom sa našim islandskim i NATO saveznicima jačamo interoperabilnost i spremnost u vazdušnom, pomorskom i kopnenom domenu u odbrani Islanda i strateških komunikacionih pravaca u prolazu između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva (GIUK)", navela je ona.

1/2 Vidi galeriju Vežbe NATO na strateški važnom švedskom ostrvu Gotland u Baltičkom moru Foto: Emma Burrows/AP

Prema njenim rečima, vežba demonstrira nepokolebljivu posvećenost SAD Islandu, kao i bezbednosti i stabilnosti severnog Atlantika.

"Nema sumnje da je Severni Viking 2026 pokazao poverenje i interoperabilnost koji su neophodni da bismo zajedno odgovorili kada je to najvažnije", dodala je Slotmejker.

Odbrana ključnog prolaza između Amerike i Evrope

Vežba "Severni Viking" osmišljena je kako bi ojačala interoperabilnost i borbenu spremnost SAD, Islanda i drugih savezničkih država. Omogućava uvežbavanje višedomenskog komandovanja i kontrole združenih i koalicionih snaga zaduženih za odbranu Islanda i zaštitu pomorskih komunikacionih pravaca između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva.

Vežba je održana na više lokacija na Islandu, dok je dodatni element za komandovanje i kontrolu uspostavljen u Norveškoj.

Kao jedan od ključnih pomorskih koridora, bezbednost ovog područja od velikog je značaja za transatlantsku trgovinu i bezbednost između Severne Amerike i Evrope.

Tokom poslednjih 75 godina savez između SAD i NATO prilagođavao se od hladnoratovskog odvraćanja do savremenih višedomenskih odbrambenih operacija, sa ciljem da transatlantska veza ostane otvorena i bezbedna.

"Island je ponosan što podržava vežbu Severni Viking 2026, koja jača sposobnost Islanda i naših saveznika da zajedno štite severni Atlantik", rekla je islandska ministarka spoljnih poslova Torgertur Katrin Gunarsdotir.

"Prolaz GIUK predstavlja ključnu stratešku vezu između Severne Amerike i Evrope, a održavanje bezbednosti i slobode kretanja kroz ovaj region od suštinskog je značaja za odbranu naših država", navela je ona.

Prema njenim rečima, "Severni Viking" pokazuje zajedničku posvećenost budnosti, spremnosti i kolektivnoj odbrani na severnom Atlantiku i krajnjem severu.

Od "grada šatora" do popravke bombardovanih pista

Pre početka vežbe, pripadnici građevinskih jedinica američke mornarice iz Pomorskog građevinskog bataljona 22 izgradili su ekspedicioni "grad šatora" u vazduhoplovnoj bazi Keflavik, koji je obezbedio privremeni smeštaj i sanitarne objekte za više od 100 pripadnika američke mornarice.

Tokom vežbe bataljoni 22 i 27 izgradili su i takozvane "Arktičke kolibe", trajne izolovane drvene objekte projektovane da izdrže surove arktičke uslove. Objekti mogu da se koriste za smeštaj ljudi i skladištenje opreme.

Pripadnici bataljona 27 takođe su uvežbavali brzo saniranje oštećenja na aerodromima. Obuka je obuhvatala procenu štete, uklanjanje ostataka i popravku površine piste kako bi vazduhoplovne operacije mogle da budu obnovljene u najkraćem mogućem roku.

Pripadnici Operativne grupe 68 i podvodnog građevinskog tima američke mornarice delovali su i u Ramsundu u Norveškoj, gde su tokom vežbe sprovodili komandovanje i kontrolu, podvodno spasavanje i obuku za povećanje sposobnosti preživljavanja.

Ekspedicioni hirurški tim američke mornarice demonstrirao je i sposobnosti svog sistema poznatog kao "bolnica u kutiji", u saradnji sa lokalnim bolnicama tokom vežbe sa velikim brojem žrtava.

Ovi timovi omogućavaju hitnu hiruršku pomoć i stabilizaciju teško povređenih u udaljenim područjima, surovim uslovima i borbenim zonama.

Operativna grupa 66 i Islandska obalska straža izvele su zajedničku obuku koristeći bespilotno površinsko plovilo američke mornarice "Lajtfish".

1/8 Vidi galeriju Američka mornarica na Bliskom istoku Foto: Printskrin

Obuka je omogućila dvema stranama da unaprede razumevanje pomorskih aktivnosti u arktičkom regionu. "Lajtfish" je niskoprofilno plovilo na solarni pogon projektovano za dugotrajne misije.

Avioni leteli nisko, uvežbavano spasavanje na Arktiku

Posade američkog ratnog vazduhoplovstva na transportnim avionima C-130J Herkules uvežbavale su letove na malim visinama i taktička sletanja u nepristupačnim područjima bez uređenih pista.

Američke jedinice za traganje i spasavanje takođe su zajedno sa Islandskom obalskom stražom uvežbavale operacije spasavanja na moru i kopnu, koristeći helikoptere Erbas H225 Super Puma islandske obalske straže.

Ovogodišnji "Severni Viking 2026" obeležio je i 75. godišnjicu bilateralnog sporazuma o odbrani između Islanda i SAD iz 1951. godine.

Taj sporazum postavio je temelje jedinstvenog bezbednosnog sistema kojim su Sjedinjene Američke Države preuzele odgovornost za odbranu Islanda, koji nema sopstvene stalne oružane snage. Sporazum je uspostavio specifično i dugotrajno američko odbrambeno prisustvo u regionu.

"Severni Viking 26" je vežba pod rukovodstvom Evropske komande Oružanih snaga SAD, koju predvode Američke pomorske snage za Evropu, dok je za njeno izvođenje zadužena Šesta flota američke mornarice.