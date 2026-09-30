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Dvadesetčetvorogodišnji Pepajn van der Stap, uhapšen 15. septembra u Amsterdamu zbog sumnje da je povezan sa hakerskom grupom Šajnihanters, osumnjičen je i za pokušaj naručivanja dva ubistva u inostranstvu, saopštila je holandska policija.

Policija je navela da je nakon njegovog hapšenja na laptopu pronađena velika količina informacija, uključujući podatke o dva ubistva koja je trebalo da budu izvršena u inostranstvu, prenosi NL Tajms.

"Postoje indicije da je osumnjičeni naručio ta ubistva. Zbog toga se sumnjiči i za pokušaj naručivanja dva ubistva", navela je policija.

Nije poznato da li su ta ubistva zaista izvršena.

Holandska policija je istakla da je istraga o navodnom naručivanju ubistava odvojena od istrage o grupi Šajnihanters. Osumnjičeni se trenutno nalazi u pritvoru uz potpuno ograničenje komunikacije, dok je zaplenjeno nekoliko nosača podataka koji se analiziraju.

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