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Napad nožem u osnovnoj školi u selu Staškov na severu Slovačke, u kome je danas poginula jedna nastavnica, a ranjene su još jedna nastavnica i učenica, izvršio je učenik osmog razreda te škole, izjavio je slovački ministar unutrašnjih poslova Matuš Šutaj Eštok.

Šutaj Eštok je, na konferenciji za novinare u Staškovu, rekao da je napad u školi izvršen nakon prvog časa.

"Jedna 61-godišnja žena preminula je nakon napada koji je jutros izveo učenik osnovne škole u ​​mestu Staškov", izjavila je za agenciju TASR Petra Klimešova, portparolka Operativnog centra hitne medicinske pomoći, dodajući da su u napadu povređeni i jedno dete i 44-godišnja žena.

Kako je navedeno, helikopterske spasilačke ekipe prevezle su dete u bolnicu u Martinu u kritičnom stanju.

Nakon prvobitne medicinske intervencije, 44-godišnja žena, koja je zadobila ubodnu ranu u predelu grudnog koša, helikopterom je prebačena u bolnicu u Žilini.

Ministar Šutaj Eštok je kazao da je napadač priveden i da su u školu upućeni interventni timovi i psiholozi kako bi pružili savetodavnu pomoć i podršku učenicima i nastavnom osoblju.

"U toku su proceduralni koraci, uključujući obezbeđivanje mesta zločina, istraga je u toku i nećemo na bilo koji način komentarisati moguće motive", rekao je Šutaj Eštok.

On je kazao da je škola u Staškovu opremljena sistemom video-nadzora, ali da on nije funkcionisao zbog planiranog isključenja struje.

Ministar zdravlja Kamil Saško je kazao da je povređena učenica i dalje u kritičnom stanju, a da lekari čine sve što mogu da joj spasu život.

"Druga nastavnica je trenutno van životne opasnosti, nakon što joj je takođe pružena medicinska pomoć", dodao je Saško.

Premijer Slovačke Robert Fico rekao je da škole moraju biti bezbedna mesta za decu, inače niko neće imati budućnost.

Predsednik Peter Pelegrini izjavio je da napad u osnovnoj školi predstavlja ozbiljno upozorenje za društvo u celini.