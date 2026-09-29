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Češka bi bila spremna da ispuni svoje obaveze prema NATO u slučaju ruskog napada na neku od baltičkih država, izjavio je u utorak premijer Andrej Babiš za jedan češki informativni portal.

Babiš, čija vlada uključuje prorusku antiimigracionu stranku, zaustavio je češke doprinose vojnoj pomoći Ukrajini, a njegova zemlja se povukla i iz finansiranja i obećanja vojne pomoći Kijevu u okviru Evropske unije i NATO.

On je više puta govorio o potrebi da evropski lideri rade na postizanju mira, a tokom predsedničke kampanje 2023. godine bio je kritikovan zbog izjave da ne bi poslao češke vojnike da se bore za saveznike.

1/12 Vidi galeriju Andrej Babiš Foto: Zoltan Mathe/MTI, SADAK SOUICI/EPA

"Naravno da se pripremamo"

Na pitanje da li se Prag priprema za mogućnost ruske akcije protiv NATO, na šta su upozoravale i obaveštajne službe pojedinih članica Alijanse, Babiš je rekao da razgovara o bezbednosnim izazovima, između ostalog i sa predsednikom Petrom Pavelom.

"To što o tome ne govorimo i što novinari ne dobijaju materijal za svoje članke ne znači da se time ne bavimo", rekao je Babiš u video-intervjuu.

"Naravno da se pripremamo. Ako bi, ne daj Bože, Rusija napala neku baltičku državu, onda bismo, u skladu sa Članom 5, odnosno obavezom članica NATO na međusobnu odbranu, morali da pošaljemo dve naše mehanizovane brigade", rekao je.

"Naravno da bismo bili aktivni i o tome razgovaramo, ali ne vidim razlog da iznosim poverljive informacije", dodao je češki premijer.

Upozorenja na ruske hibridne napade

Zapadnoevropske vlade i obaveštajne službe upozorile su da postoji sve veća verovatnoća da će Rusija intenzivirati hibridne napade, poput sabotaža, ili čak pokrenuti ograničeni vojni napad.

Babiš je ovog meseca, ne iznoseći detalje, izjavio da Rusija vodi hibridni rat protiv Češke i da tamošnje obaveštajne službe tom pitanju posvećuju maksimalnu pažnju.