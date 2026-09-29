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Ambasada Rusije u Velikoj Britaniji upozorila je danas da bi svaki vojni potez Velike Britanije ili NATO protiv ruske teritorije bio dočekan odgovorom svim raspoloživim sredstvima, uključujući nuklearno oružje.

"Oni koji zagovaraju planove za blokadu ili napad na Kalinjingrad ne bi trebalo da imaju iluzije o posledicama. Svaka vojna akcija Velike Britanije ili NATO-a protiv ruske teritorije biće dočekana odgovorom svim raspoloživim sredstvima, uključujući i nuklearno oružje", navodi se u saopštenju ambasade, objavljenom na Telegramu, prenosi agencija TASS.

Ambasada je reagovala na tekst britanskog lista "Aj Pejper" o mogućnosti blokade Kalinjingradaod strane NATO, kao i na prilog televizije Skaj njuz o hipotetičkom scenariju vojnog sukoba.

Istovremeno, rusko diplomatsko predstavništvo navelo je da Moskva ne teži konfrontaciji sa NATO i Evropom i da nema nameru da ih napadne, ali je upozorilo da bi na eventualno pokretanje takvog sukoba Rusija odgovorila "odgovarajućim" sredstvima.

Tekst britanskog lista "Aj Pejper" bavi se strateškim značajem Kalinjingrada i mogućim scenarijima sukoba između Rusije i NATO.

Kalinjingrad se nalazi između Poljske i Litvanije i od ostatka ruske teritorije odvojen je teritorijom drugih država. U toj oblasti nalazi se sedište ruske Baltičke flote, kao i jedinice ruskih oružanih snaga.

Posebnu pažnju bezbednosnih analitičara privlači Suvalki koridor, oko 100 kilometara duga oblast na poljsko-litvanskoj granici koja povezuje baltičke države sa ostatkom teritorije NATO i razdvaja Kalinjingrad od Belorusije.

Poljska i Litvanija poslednjih godina pojačavaju planiranje odbrane tog područja u okviru priprema za različite moguće bezbednosne scenarije na istočnom krilu NATO.