AMERIČKA VOJSKA SE POVLAČI, NE ŽELE VIŠE DA SE BORE Iran pozdravlja odlazak snaga SAD
- Irak će završetak američkog povlačenja obeležiti kao "Dan nezavisnosti", uz četiri neradna dana i zatvaranje državnih institucija.
- Proiranske milicije trebalo je da budu razoružane i integrisane u državne bezbednosne strukture paralelno sa odlaskom Amerikanaca, ali je taj proces odložen do juna sledeće godine.
Američka vojska potpuno se povukla iz Iraka, izjavio je zvaničnik iračke vlade.
Sve američke borbene jedinice i snage za logističku podršku napustile su zemlju, rekao je zvaničnik u nedelju za nemačku agenciju dpa. Za sada nema zvanične potvrde iz Sjedinjenih Američkih Država.
Irak i SAD postigli su 2024. godine dogovor o povlačenju američkih snaga. Prema podacima Pentagona, u Iraku je poslednjih godina bilo stacionirano oko 2.500 američkih vojnika.
Pre povlačenja, američke snage bile su raspoređene u Erbilu u kurdskom regionu, u bazi u blizini aerodroma u Bagdadu i u vladinoj četvrti iračke prestonice, poznatoj kao Zelena zona.
Islamska država izgubila teritoriju
SAD i savezničke zemlje pokrenule su 2014. godine kampanju protiv terorističke organizacije Islamska država u Iraku i Siriji. Ekstremistička grupa proglašena je vojno poraženom u Iraku 2017. godine, a u Siriji 2019.
Ćelije Islamske države i dalje su aktivne i povremeno izvode napade, ali je ova sunitska ekstremistička organizacija izgubila velike teritorije koje je nekada kontrolisala u obe zemlje.
Bezbednosna situacija u Iraku ponovo se pogoršala od početka rata sa Iranom.
Vašington i Teheran su se prethodnih godina više puta sukobljavali na teritoriji Iraka i u nekoliko navrata bili na ivici rata.
Tokom aktuelnog rata sa Iranom izvedene su stotine napada, uključujući udare na američke objekte i vojnike u Iraku, kao i na ciljeve kurdskih snaga.
Iračani će obeležiti "Dan nezavisnosti"
Očekuje se da će Iran i snage povezane sa Teheranom pozdraviti povlačenje američke vojske.
U Iraku će od srede početi četiri neradna dana, kada formalno ističe rok za povlačenje američkih snaga. Taj događaj biće obeležen kao "Dan nezavisnosti", a državne institucije neće raditi.
Moćne proiranske milicije u Iraku prvobitno je trebalo da budu razoružane i integrisane u državni bezbednosni aparat paralelno sa povlačenjem američkih snaga.
Taj proces, koji je najavio premijer Ali al-Saidi, kasnije je odložen i sada bi trebalo da bude sproveden u junu sledeće godine.
SAD i njihovi saveznici izvršili su invaziju na Irak 2003. godine, uprkos međunarodnim kritikama, i svrgnuli tadašnjeg predsednika Sadama Huseina.
Nakon povlačenja 2011. godine, američka vojska vratila se u Irak 2014. na zahtev iračke vlade kako bi učestvovala u borbi protiv Islamske države.
(Kurir.rs/DPA)