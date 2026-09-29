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Američka vojska potpuno se povukla iz Iraka, izjavio je zvaničnik iračke vlade.

Sve američke borbene jedinice i snage za logističku podršku napustile su zemlju, rekao je zvaničnik u nedelju za nemačku agenciju dpa. Za sada nema zvanične potvrde iz Sjedinjenih Američkih Država.

Irak i SAD postigli su 2024. godine dogovor o povlačenju američkih snaga. Prema podacima Pentagona, u Iraku je poslednjih godina bilo stacionirano oko 2.500 američkih vojnika.

Pre povlačenja, američke snage bile su raspoređene u Erbilu u kurdskom regionu, u bazi u blizini aerodroma u Bagdadu i u vladinoj četvrti iračke prestonice, poznatoj kao Zelena zona.

1/20 Vidi galeriju Bagdad, napad na američku ambasadu u Iraku Foto: screenshot X

Islamska država izgubila teritoriju

SAD i savezničke zemlje pokrenule su 2014. godine kampanju protiv terorističke organizacije Islamska država u Iraku i Siriji. Ekstremistička grupa proglašena je vojno poraženom u Iraku 2017. godine, a u Siriji 2019.

Ćelije Islamske države i dalje su aktivne i povremeno izvode napade, ali je ova sunitska ekstremistička organizacija izgubila velike teritorije koje je nekada kontrolisala u obe zemlje.

Bezbednosna situacija u Iraku ponovo se pogoršala od početka rata sa Iranom.

Vašington i Teheran su se prethodnih godina više puta sukobljavali na teritoriji Iraka i u nekoliko navrata bili na ivici rata.

Tokom aktuelnog rata sa Iranom izvedene su stotine napada, uključujući udare na američke objekte i vojnike u Iraku, kao i na ciljeve kurdskih snaga.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska napušta vojne baze u Siriji Foto: Mitib Huseyin / AFP / Profimedia, Izz Aldien Alqasem / AFP / Profimedia, Bakr ALKASEM / AFP / Profimedia

Iračani će obeležiti "Dan nezavisnosti"

Očekuje se da će Iran i snage povezane sa Teheranom pozdraviti povlačenje američke vojske.

U Iraku će od srede početi četiri neradna dana, kada formalno ističe rok za povlačenje američkih snaga. Taj događaj biće obeležen kao "Dan nezavisnosti", a državne institucije neće raditi.

Moćne proiranske milicije u Iraku prvobitno je trebalo da budu razoružane i integrisane u državni bezbednosni aparat paralelno sa povlačenjem američkih snaga.

Taj proces, koji je najavio premijer Ali al-Saidi, kasnije je odložen i sada bi trebalo da bude sproveden u junu sledeće godine.

SAD i njihovi saveznici izvršili su invaziju na Irak 2003. godine, uprkos međunarodnim kritikama, i svrgnuli tadašnjeg predsednika Sadama Huseina.