Slušaj vest

Advokat Lindzi Klensi tvrdio je u utorak da nema dovoljno dokaza da se dokaže da je ona ubila svoje troje dece, što predstavlja iznenađujući zaokret nakon dugotrajnog suđenja koje je bilo usredsređeno prvenstveno na njeno psihičko stanje, a ne na pitanje da li je ona odgovorna za njihovu smrt.

"Čitav ovaj slučaj zasnovan je na spekulacijama", rekao je advokat Kevin Redington tokom prvog ročišta nakon što je prvobitno suđenje Klensijevoj završeno 4. septembra bez presude zbog nemogućnosti porote da postigne jednoglasnu odluku. Porotnici su bili podeljeni 11 prema jedan u njenu korist.

Tokom suđenja Redington nije osporavao da je Klensi ubila decu u porodičnoj kući 2023. godine. Odbrana je umesto toga pokušavala da ubedi porotu da 36-godišnja bivša medicinska sestra na odeljenju za porođaje nije bila krivično odgovorna zbog psihičkog poremećaja, retkog stanja poznatog kao postporođajna psihoza.

1/7 Vidi galeriju Porota ni posle sedam dana nije uspela da odluči o krivičnoj odgovornosti Lindzi Klensi za ubistvo troje dece. Sudija je poništio suđenje. Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger, Josh Reynolds/FR25426 AP

Advokat sada tvrdi da nema dovoljno dokaza da je ona ubila decu

Redington je, međutim, u utorak pokušao da ubedi sudiju Vilijama Salivana, koji je predsedavao i prvim suđenjem, da oslobodi Klensijevu.

Prema njegovim tvrdnjama, nema dovoljno dokaza "da je ova žena ubila tu decu".

Ukazao je na niz okolnosti, od stanja u kojem je Klensi pronađena, teško povređena i krvava u dvorištu ispred svoje kuće, do njenog navodnog nedostatka sećanja na ono što se dogodilo kada se probudila u bolnici.

Tokom prvog suđenja njen sada već bivši suprug i pripadnici hitnih službi svedočili su da su stigli u kuću i otkrili da je pokušala da izvrši samoubistvo neposredno nakon ubistva dece.

"Gde je priznanje? Gde ona kaže da je to uradila?", upitao je Redington, ponavljajući argumente odbrane da je u vreme smrti dece bila psihotična i imala sumanute ideje.

Tužiteljka Šenon Bakingem nazvala je njegov argument "smešnim", ukazujući na različite dokaze predstavljene tokom suđenja. U sudskim dokumentima podnetim u ponedeljak tužioci su ponovili tvrdnju da postoji dovoljno dokaza za osudu Klensijeve.

Tužilaštvo tvrdi da je Klensi, 36-godišnja bivša medicinska sestra, zadavila decu trakama za vežbanje, a zatim na više načina pokušala sebi da oduzme život, kao i da je bila svesna da je ono što radi pogrešno.

Klensi je nakon pokušaja samoubistva ostala paralizovana od struka naniže.

Još nije poznato da li će biti novog suđenja

Sudija nije odmah doneo odluku, a datum eventualnog novog suđenja nije određen.

Tužioci još nisu odlučili da li će ponovo suditi Klensijevoj, izjavio je nakon ročišta okružni tužilac okruga Plimut Timoti Kruz.

Mogu da odluče da joj ponovo sude po optužbama za ubistvo prvog stepena, da se opredele za blaže optužbe, uključujući ubistvo drugog stepena ili ubistvo iz nehata, ili da u potpunosti odustanu od slučaja.

"Uradićemo sve što možemo za decu", rekao je Kruz novinarima ispred suda. "O tome se radi u ovom slučaju."

Spor oko jedinog porotnika koji je želeo osudu

Advokati Klensijeve takođe su zatražili od sudije da odbaci krivični postupak.

Između ostalog, tvrdili su da je sudija trebalo da isključi jedinog porotnika koji je podržavao osuđujuću presudu za ubistvo, nakon što se predsedavajući porote požalio da taj porotnik odbija da prihvati pravne standarde koji se odnose na razumnu sumnju.

Porotnik Majkl Desronvil preko svog advokata poručio je da nije imao nikakve sumnje u svoj stav.

Desronvil je u kratkoj video-izjavi za emisiju "Haniti" na Foks njuzu u ponedeljak rekao da je "čitav fokus bio na meni, ali želimo da sve vratimo na početak i usmerimo pažnju na tri anđela", misleći na ubijenu decu.

Odbrana je takođe zatražila od sudije da ispita da li je porotnik govorio istinu u upitniku koji su potencijalni članovi porote popunjavali pre početka suđenja, kao i prilikom ispitivanja porotnika pred sudijom dan pre završetka procesa.

Takođe traže da se utvrdi da li je prekršio sudska pravila korišćenjem mobilnog telefona tokom većanja porote.

Slučaj i dalje izaziva ogromnu pažnju javnosti

Suđenje, koje je prenošeno uživo, izazvalo je veliko interesovanje javnosti i skrenulo pažnju na mentalno zdravlje majki nakon porođaja.

Oko desetak pristalica Klensijeve, većinom obučenih u roze, stajalo je u utorak ispred suda čekajući njen dolazak.

Klensi je i dalje optužena za ubistvo i očekuje se da će ostati u psihijatrijskoj bolnici sve dok njen slučaj ne bude okončan.