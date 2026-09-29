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Američki novinar Evan Gerškovičizjavio je danas da je shvatio da je namamljen u zamku kada su ga 2023. godine maskirani pripadnici ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) uhapsili u restoranu u Jekaterinburgu i optužili za špijunažu.

On je u intervjuu za radio BBC rekao da je ubrzo nakon hapšenja zaključio da ruske vlasti žele da ga koriste kao taoca u političkoj trgovini, a ne da ga tretiraju kao stvarnog špijuna.

"Shvatio sam da me ne tretiraju kao pravog špijuna. Namestili su mi i izmislili ovaj slučaj kako bih mogao da budem vredan talac, pion u većoj igri. To znači da će trebati vremena, ali neću biti ovde 12-20 godina", rekao je Gerškovič, koji je proveo 16 meseci u ruskom zatvoru.

Novinar Volstrit džornala uhapšen je u martu 2023. godine u Jekaterinburgu, oko 1.600 kilometara istočno od Moskve, gde se sastao sa osobom za koju je verovao da je izvor za tekst.

Prema njegovim rečima, u restoran je ušla grupa od oko šest maskiranih muškaraca, prišla stolu i rekla: "Mislim da smo rezervisali taj sto". Gerškovič je naveo da je tada shvatio da je reč o unapred planiranoj akciji.

"Kada je u pitanju FSB, znate da je sve isplanirano", rekao je on.

Gerškovič je osuđen na 16 godina zatvora zbog špijunaže, ali je posle 16 meseci oslobođen u okviru velike razmene zatvorenika

između Rusije i Zapada, 1. avgusta 2024. godine. On i Volstrit džornal od početka su negirali optužbe i tvrdili da su one bile lažne.

Foto: AP Alexander Zemlianichenko

Novinar je rekao da je tokom boravka u zatvoru pokušavao da ostane smiren i disciplinovan, a fotografije na kojima se osmehuje tokom pojavljivanja pred sudom bile su, kako je naveo, njegov način da pokaže prkos i poruči da je dobro.

"Želeo sam da ljudima pokažem ovu vrstu prkosa... Znamo da je ovo izmišljen slučaj, i zato, ako je ovo pozorišna igra, nemojmo dozvoliti Moskvi da se odvija onako kako oni žele", dodao je.

Gerškovič je ocenio da je Moskva njegovim hapšenjem dobila mogućnost da jednog dana traži oslobađanje nekog od svojih državljana zatvorenih na Zapadu.

Kao mogućeg kandidata za razmenu naveo je Vadima Krasikova, ruskog državljanina koji je u Nemačkoj služio doživotnu kaznu zatvora.

Govoreći o uslovima u zatvoru Lefortovo u Moskvi, Gerškovič je rekao da se osećao "veoma izolovano i psihički teško", ali da je bio pošteđen najtežih oblika zlostavljanja.

On je posebno ukazao da se iskustvo drugih zatvorenika ne može porediti sa njegovim.

Foto: AP Alexander Zemlianichenko

"Neki ljudi bili su mučeni. Slomljeni su kao ljudska bića, lišeni hrane, tople vode za tuširanje, rečeno im je da više nikada neće videti svoje porodice. Sa mnom su postupali potpuno drugačije", dodao je.

Gerškovič je rekao da je za razmenu zatvorenika saznao tri nedelje pre nego što je ona sprovedena, što je opisao kao "mučan period čekanja". Oslobađanje je, kako je naveo, bilo praćeno "čistom radošću", ali su nakon povratka usledile teškoće u prilagođavanju normalnom životu.

Prema njegovim rečima, nakon oslobađanja imao je probleme sa spavanjem, napade panike u velikim gužvama i probleme sa kontrolisanjem emocija. U oporavku su, kako kaže, mu pomogli terapeuti specijalizovani za posttraumatski stresni poremećaj, kao i pisanje knjige o svom iskustvu.

Gerškovič je rekao da bi voleo da se jednog dana vrati u Rusiju, gde je živeo i radio i sa kojom je povezan preko porodičnog porekla, ali je dodao da će to zavisiti od budućih političkih okolnosti.

"Nadam se da ću se jednog dana vratiti, ali pretpostavljam da ćemo morati da vidimo šta će biti posle ruskog predsednika Vladimira Putina. I nije sasvim izvesno da li će sledeća vlada biti bolja", zaključio je Gerškovič.