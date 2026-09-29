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Marokanski kralj Muhamed VI imenovao je danas ministarku urbanizma Fatimu Zahru Mansuri za predsednicu Vlade, čime je ona postala prva žena na toj funkciji u Maroku.

Mansuri koja je ujedno i gradonačelnica Marakeša, dobila je zadatak da formira novu vladu što se očekuje narednih dana.

Predviđeno je da njena vlada realizuje milijarde dolara investicija u vezi sa Svetskim prvenstvom u fudbalu 2030. godine, uz ispunjavanje obećanja o suzbijanju inflacije, povećanju plata i otvaranju novih radnih mesta, piše agencija Asošijeted pres.

BBC podseća da je centristička stranka Fatime Zahre El Mansuri "Partija autentičnosti i modernosti" (PAM) osvojila najviše mesta na poslaničkim izborima prošle nedelje.

Ovim imenovanjem ona postaje tek druga žena na čelu vlade u arapskom svetu, posle Nažle Buden u Tunisu, ukazuje BBC i ukazuje da je ;Maroko ustavna monarhija, ali najveći deo vlasti i dalje je u rukama kralja.

Na konferenciji za novinare povodom pobede, pre nego što je objavljeno njeno imenovanje za premijerku, El Mansuri nije direktno odgovorila na pitanje o tome da li će država morati da uvede promene da bi joj se omogućilo prisustvo verskim ceremonijama kojima prisustvuje kralj – uključujući molitve petkom i molitve povodom praznika Eid, tokom kojih se muškarci i žene mole u odvojenim delovima džamija.

Umesto odgovorila na to pitanje, pohvalila je kralja kao „najvećeg zagovornika prava žena” u Maroku.

Pedesetogodišnja El Mansuri je, piše BBC, jedna od najistaknutijih političarki u Maroku. ;Po obrazovanju je pravnica; studirala je na Univerzitetu Mohamed V u glavnom gradu Rabatu, a zatim nastavila školovanje u Francuskoj i SAD, gde se specijalizovala za poslovno i korporativno pravo.

U politiku je ušla nakon osnivanja stranke PAM 2008. godine, a 2009. je u Marakešu postala prva žena na funkciji gradonačelnika. Na tu dužnost vratila se nakon izbora 2021. godine.

Tokom proteklih pet godina obavljala je funkciju ministarke za prostorno planiranje, urbanizam, stambena pitanja i gradsku politiku u vladi bivšeg premijera Aziza Ahanuša.

Foto: Printskrin You Tube

U februaru 2024. godine postala je koordinatorka rukovodeće koalicije stranke PAM. El Mansuri je odbacila svoj imidž „gvozdene žene”, izjavivši za časopis stranke PAM (PAM) 2021. godine: „Nisam ni žena od čelika ni od gvožđa... Ja sam slobodna aktivistkinja.” Tokom političke karijere, El Mansuri je retko javno govorila o pravima žena ili rodnoj neravnopravnosti, uprkos stalnim debatama u Maroku o pitanjima kao što su zabrana poligamije i jednaka prava muškaraca i žena na nasleđivanje.

Po Ustavu Maroka, kralj imenuje šefa vlade iz redova stranke koja osvoji najviše glasova na izborima za Predstavnički dom.

Strankom PAM od februara 2024. godine upravlja kolektivno rukovodstvo, umesto jednog generalnog sekretara.

Sa 97 poslaničkih mesta, PAM nema većinu i moraće da formira koaliciju da bi dostigao 198 mesta potrebnih za apsolutnu većinu u parlamentu koji ima 395 poslanika.

Nije jasno s kojom strankom će sarađivati, s obzirom na to da su se pogoršali odnosi sa Nacionalnim savezom nezavisnih (RNI), koji je predvodio odlazeću vladu u kojoj je PAM bio manji partner.

Islamistička Partija pravde i razvoja (PJD) ostvarila je na izborima povratak osvajanjem 54 mesta, u odnosu na svega 13 na prethodnim izborima, podstaknuta povratkom lidera stranke Abdelilaha Benkiranea, bivšeg premijera. ;Posle glasanja Benkirane je izjavio da će stranka ostati u opoziciji, odbijajući saradnju sa PAM-om, prenosi BBC.