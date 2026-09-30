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Čuvena slika britanskog pejzažiste Džozefa Malorda Vilijama Tarnera "Rim, s brda Aventina" vraćena je u italijansku prestonicu, grad koji je inspirisao njeno nastajanje pre gotovo dva veka.

Slika će tokom tri dana biti izložena u palati Rondinini, gde posetioci mogu da je vide pre nego što u decembru bude ponuđena na aukciji u Londonu.

Tarnerovo delo iz 19. veka zasnovano je na skicama koje je umetnik napravio tokom boravka u Rimu. Slika je, prema dostupnim podacima, izuzetno dobro očuvana i veruje se da nikada nije bila restaurirana.

Na njenoj površini i dalje su vidljivi tragovi umetnikovih prstiju, kao i dlačice sa četkica korišćenih prilikom slikanja.

Delo je do sada samo jednom bilo ponuđeno na aukciji, kada je prodato za više od 30 miliona funti (oko 34,5 miliona evra).

Aukcijska kuća "Sotbi" očekuje da bi slika na predstojećoj aukciji u Londonu mogla da dostigne cenu od oko 50 miliona funti (oko 57,5 miliona evra).

Džozef Malord Vilijam Tarner bio je slavni engleski slikar i crtač epohe romantizma. Rođen je 23. aprila 1775. u Londonu, gde je i umro 19. decembra 1851. godine. Smatra se jednim od najvećih britanskih umetnika i pionirom modernog pejzažnog slikarstva, a njegova kasnija ekspresivna upotreba svetlosti i atmosfere direktno je inspirisala francuske impresioniste, poput Monea i Pisaroa.