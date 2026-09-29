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Objave na društvenim mrežama, stare donacije, učešće na protestima, kontakti sa organizacijama koje su ruske vlasti u međuvremenu zabranile, pa čak i aktivnosti iz perioda pre nego što su one proglašene nepoželjnim, mogu da privuku pažnju bezbednosnih organa.

Na to ponovo upozoravaju ruska organizacija za ljudska prava Memorijal i nezavisni portal Meduza, nakon niza slučajeva ljudi koji su napustili Rusiju, kasnije se vratili u zemlju i završili iza rešetaka.

Prema podacima Memorijala koje prenosi Meduza, od 2022. godine zabeleženo je najmanje 40 slučajeva ljudi koji su se vratili u Rusiju i potom bili zatvoreni.

Jedan od poslednjih slučajeva je profesor filozofije Nikolaj Zjuzev, državljanin Rusije i Kanade, kojeg je sud u ruskoj Republici Komi nedavno osudio na sedam godina zatvora zbog izdaje.

Zjuzev je napustio Rusiju nakon početka invazije na Ukrajinu, ali se 2025. vratio u svoje rodno selo. Tamo je uhapšen, a protiv njega je pokrenut postupak zbog izdaje.

Njegov slučaj samo je jedan od primera zbog kojih organizacije za ljudska prava upozoravaju ljude koji imaju određenu političku ili aktivističku prošlost da pažljivo procene rizik pre ulaska u Rusiju.

Problem mogu da budu i stare objave i donacije

Među ljudima kojima Memorijal savetuje da izbegavaju putovanje u Rusiju nalaze se osobe koje su donirale novac ukrajinskim inicijativama, organizacijama koje pomažu Ukrajini ili ukrajinskim izbeglicama.

Rizik postoji i za one koji su finansijski pomagali Fondaciju za borbu protiv korupcije (FBK), koju je osnovao pokojni ruski opozicionar Aleksej Navaljni, kao i druge organizacije koje su ruske vlasti označile kao "ekstremističke", "terorističke" ili "nepoželjne".

Poseban problem predstavlja činjenica da pažnju vlasti mogu da privuku i raniji kontakti sa takvim organizacijama, uključujući kontakte iz perioda pre nego što su one formalno dobile neku od tih oznaka.

Memorijal upozorava i osobe koje su učestvovale na opozicionim ili antiratnim protestima u Rusiji. To se ne odnosi samo na ljude koji su zbog protesta krivično gonjeni.

Povećan rizik može da postoji i za one koji su privođeni, novčano kažnjavani, pozivani na razgovor u policiju ili su ih policajci ranije upozoravali da ne učestvuju na nedozvoljenim skupovima.

Brisanje objava ne mora da znači da je trag nestao

Društvene mreže predstavljaju još jednu potencijalno problematičnu oblast.

Memorijal savetuje poseban oprez ljudima koji su objavljivali opozicione ili antiratne postove i komentare na bilo kojoj društvenoj mreži, čak i ako su takav sadržaj kasnije izbrisali.

Isto važi za ljude koji su nakon odlaska iz Rusije objavljivali fotografije ili snimke sa protesta održanih u drugim državama ili sadržaj na kojem se vide ukrajinski simboli.

Drugim rečima, činjenica da je određena objava danas obrisana ne znači nužno da njeno ranije postojanje nije moguće utvrditi.

Posebno rizičnu kategoriju, prema upozorenju Memorijala, predstavljaju državljani Ukrajine, kao i osobe koje žive ili su duže vreme živele u Ukrajini, naročito nakon početka ruske invazije.

Proveriti status pre putovanja

Organizacija savetuje i proveru da li se ime osobe nalazi u bazama traženih lica, kao i da li protiv nje postoji krivični postupak za koji možda nije znala dok je boravila u inostranstvu.

Memorijal zato preporučuje proveru baze traženih osoba i pribavljanje potvrde o nekažnjavanju preko ruskog državnog portala Gosuslugi pre donošenja odluke o povratku.

Suština upozorenja nije da će svaka osoba koja ispunjava neki od navedenih kriterijuma automatski biti uhapšena pri ulasku u zemlju. Problem je u tome što je pojedincu iz inostranstva teško da pouzdano proceni da li se nalazi pod pažnjom ruskih bezbednosnih ili pravosudnih organa.

Zbog toga bi ljudi koji imaju istoriju političkog aktivizma, antiratnih stavova, finansijske podrške Ukrajini ili kontakata sa organizacijama koje Rusija smatra zabranjenim trebalo posebno pažljivo da procene rizik pre putovanja.

Najmanje 40 slučajeva koje je Memorijal evidentirao od početka 2022. pokazuju da povratak u Rusiju za pojedine ljude može da se završi mnogo drugačije nego što su planirali.