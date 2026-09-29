PUTUJETE U RUSIJU? DOBRO RAZMISLITE PRE NEGO ŠTO PREĐETE GRANICU! Zbog ovoga su ljudi završavali iza rešetaka
- Među potencijalno rizičnim aktivnostima navode se donacije Ukrajini, podrška organizacijama povezanim sa Navaljnim i ranije učešće na antiratnim protestima
- Brisanje starih objava sa društvenih mreža ne garantuje da njihov trag nije sačuvan, zbog čega se savetuje dodatni oprez pre putovanja
Objave na društvenim mrežama, stare donacije, učešće na protestima, kontakti sa organizacijama koje su ruske vlasti u međuvremenu zabranile, pa čak i aktivnosti iz perioda pre nego što su one proglašene nepoželjnim, mogu da privuku pažnju bezbednosnih organa.
Na to ponovo upozoravaju ruska organizacija za ljudska prava Memorijal i nezavisni portal Meduza, nakon niza slučajeva ljudi koji su napustili Rusiju, kasnije se vratili u zemlju i završili iza rešetaka.
Prema podacima Memorijala koje prenosi Meduza, od 2022. godine zabeleženo je najmanje 40 slučajeva ljudi koji su se vratili u Rusiju i potom bili zatvoreni.
Jedan od poslednjih slučajeva je profesor filozofije Nikolaj Zjuzev, državljanin Rusije i Kanade, kojeg je sud u ruskoj Republici Komi nedavno osudio na sedam godina zatvora zbog izdaje.
Zjuzev je napustio Rusiju nakon početka invazije na Ukrajinu, ali se 2025. vratio u svoje rodno selo. Tamo je uhapšen, a protiv njega je pokrenut postupak zbog izdaje.
Njegov slučaj samo je jedan od primera zbog kojih organizacije za ljudska prava upozoravaju ljude koji imaju određenu političku ili aktivističku prošlost da pažljivo procene rizik pre ulaska u Rusiju.
Problem mogu da budu i stare objave i donacije
Među ljudima kojima Memorijal savetuje da izbegavaju putovanje u Rusiju nalaze se osobe koje su donirale novac ukrajinskim inicijativama, organizacijama koje pomažu Ukrajini ili ukrajinskim izbeglicama.
Rizik postoji i za one koji su finansijski pomagali Fondaciju za borbu protiv korupcije (FBK), koju je osnovao pokojni ruski opozicionar Aleksej Navaljni, kao i druge organizacije koje su ruske vlasti označile kao "ekstremističke", "terorističke" ili "nepoželjne".
Poseban problem predstavlja činjenica da pažnju vlasti mogu da privuku i raniji kontakti sa takvim organizacijama, uključujući kontakte iz perioda pre nego što su one formalno dobile neku od tih oznaka.
Memorijal upozorava i osobe koje su učestvovale na opozicionim ili antiratnim protestima u Rusiji. To se ne odnosi samo na ljude koji su zbog protesta krivično gonjeni.
Povećan rizik može da postoji i za one koji su privođeni, novčano kažnjavani, pozivani na razgovor u policiju ili su ih policajci ranije upozoravali da ne učestvuju na nedozvoljenim skupovima.
Brisanje objava ne mora da znači da je trag nestao
Društvene mreže predstavljaju još jednu potencijalno problematičnu oblast.
Memorijal savetuje poseban oprez ljudima koji su objavljivali opozicione ili antiratne postove i komentare na bilo kojoj društvenoj mreži, čak i ako su takav sadržaj kasnije izbrisali.
Isto važi za ljude koji su nakon odlaska iz Rusije objavljivali fotografije ili snimke sa protesta održanih u drugim državama ili sadržaj na kojem se vide ukrajinski simboli.
Drugim rečima, činjenica da je određena objava danas obrisana ne znači nužno da njeno ranije postojanje nije moguće utvrditi.
Posebno rizičnu kategoriju, prema upozorenju Memorijala, predstavljaju državljani Ukrajine, kao i osobe koje žive ili su duže vreme živele u Ukrajini, naročito nakon početka ruske invazije.
Proveriti status pre putovanja
Organizacija savetuje i proveru da li se ime osobe nalazi u bazama traženih lica, kao i da li protiv nje postoji krivični postupak za koji možda nije znala dok je boravila u inostranstvu.
Memorijal zato preporučuje proveru baze traženih osoba i pribavljanje potvrde o nekažnjavanju preko ruskog državnog portala Gosuslugi pre donošenja odluke o povratku.
Suština upozorenja nije da će svaka osoba koja ispunjava neki od navedenih kriterijuma automatski biti uhapšena pri ulasku u zemlju. Problem je u tome što je pojedincu iz inostranstva teško da pouzdano proceni da li se nalazi pod pažnjom ruskih bezbednosnih ili pravosudnih organa.
Zbog toga bi ljudi koji imaju istoriju političkog aktivizma, antiratnih stavova, finansijske podrške Ukrajini ili kontakata sa organizacijama koje Rusija smatra zabranjenim trebalo posebno pažljivo da procene rizik pre putovanja.
Najmanje 40 slučajeva koje je Memorijal evidentirao od početka 2022. pokazuju da povratak u Rusiju za pojedine ljude može da se završi mnogo drugačije nego što su planirali.
Bezbednosni rizik pri ulasku ili povratku u Rusiju
- Ako ste donirali bilo kojoj ukrajinskoj inicijativi ili dobrotvornim organizacijama koje pomažu Ukrajini i ukrajinskim izbeglicama
- Ako ste donirali Fondaciji za borbu protiv korupcije (FBK) ili bilo kojoj drugoj organizaciji koja je označena kao ekstremistička, teroristička ili nepoželjna u Rusiji
- Ako ste imali kontakt sa takvim organizacijama, uključujući i pre nego što su dobile te oznake u Rusiji
- Ako ste učestvovali u opozicionim ili antiratnim protestima u Rusiji, ili ste bili pritvoreni, kažnjeni za nekrivično delo ili pozvani u policijsku stanicu na ispitivanje u vezi sa tim
protestima, ili ako je lokalni policajac došao da vas upozori da se ne pridružujete neovlašćenim protestima
- Ako ste pisali opozicione ili antiratne postove ili komentare na bilo kojoj platformi društvenih medija, čak i ako ste ih kasnije obrisali — ili mislite da jeste
- Ako ste, nakon što ste napustili Rusiju, na društvenim mrežama objavili fotografije ili video zapise sebe kako učestvujete u protestima u inostranstvu ili fotografije ukrajinskih simbola
- Ako ste državljanin Ukrajine, živite ili ste živeli u Ukrajini duže vreme, ili ste tamo od početka potpune invazije Rusije
- Ako niste proverili bazu podataka traženih lica ili dobili potvrdu o neosuđivanju preko portala državnih usluga Gosuslugi kako biste se uverili da protiv vas nije pokrenuta krivična istraga
(Kurir.rs/Meduza/Aleksandar Vulić)