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Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajevponovo je pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina da "zamrzne" rat u Ukrajini i pređe na diplomatske pregovore.

"Insistiramo na tome da svaka zemlja treba da očuva svoj teritorijalni integritet. Nisam govorio o tome da rat treba da se završi što je pre moguće. Da, razumem da je to u sadašnjim okolnostima donekle nerealno. Govorio sam o zamrzavanju neprijateljstava, a potom o prelasku na diplomatiju i pregovore", rekao je Tokajev.

Kazahstanski predsednik je još u julu, tokom sastanka sa Putinom u Omsku, rekao da ne razume razlog ruske agresije na Ukrajinu i ocenio da bi sukob trebalo zamrznuti na osnovu istanbulskih sporazuma.

Putin je tada obećao da će Tokajevu pružiti detaljne informacije o situaciji u vezi sa "ukrajinskim pravcem".

Dan kasnije, ruski predsednik izjavio je da će se rat Rusije protiv Ukrajine "pre ili kasnije, sigurno završiti".