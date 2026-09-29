Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Kijevu je 12 ljudi poginulo, a oko 200 je povređeno u ruskim napadima tokom prošle nedelje, saopštila je danas portparolka Vojne uprave grada Kijeva, Katerina Pop.

"Ukupno je u glavnom gradu tokom meseca povređeno oko 360 civila, 31 osoba je poginula. Među povređenima je 16 dece. Među poginulima je i jedno dete, nažalost, u stambenoj zgradi ove nedelje. Stoga, statistika nije nimalo pozitivna", rekla je Pop, prenosi Ukrinform.

Ona je napomenula da je kao rezultat ruskih napada u Kijevu za mesec dana oštećeno oko 116 višespratnih stambenih zgrada i približno 34 privatne kuće.

Prema rečima portparolke, oštećeni su objekti civilne infrastrukture, uključujući zdravstvene, obrazovne i naučne ustanove, kao i transportnu infrastrukturu.

"Najveća šteta je pričinjena benzinskim pumpama i skladištima, nestambenoj infrastrukturi, a bilo je i ciljanih pogodaka na centre podataka", dodala je Pop.

Kako je saopšteno, jedna osoba je povređena usled noćnog napada neprijatelja na Kijev, a ukupno je 25 ljudi povređeno tokom dana.