CRNI BILANS RUSKIH UDARA: U Kijevu za nedelju dana poginulo 12 ljudi, oko 200 povređeno
- Tokom meseca je u glavnom gradu povređeno oko 360 civila, a 31 osoba je poginula, među njima i jedno dete
- Napadi su oštetili oko 116 višespratnica i 34 privatne kuće, kao i zdravstvene, obrazovne i transportne objekte.
U Kijevu je 12 ljudi poginulo, a oko 200 je povređeno u ruskim napadima tokom prošle nedelje, saopštila je danas portparolka Vojne uprave grada Kijeva, Katerina Pop.
"Ukupno je u glavnom gradu tokom meseca povređeno oko 360 civila, 31 osoba je poginula. Među povređenima je 16 dece. Među poginulima je i jedno dete, nažalost, u stambenoj zgradi ove nedelje. Stoga, statistika nije nimalo pozitivna", rekla je Pop, prenosi Ukrinform.
Ona je napomenula da je kao rezultat ruskih napada u Kijevu za mesec dana oštećeno oko 116 višespratnih stambenih zgrada i približno 34 privatne kuće.
Prema rečima portparolke, oštećeni su objekti civilne infrastrukture, uključujući zdravstvene, obrazovne i naučne ustanove, kao i transportnu infrastrukturu.
"Najveća šteta je pričinjena benzinskim pumpama i skladištima, nestambenoj infrastrukturi, a bilo je i ciljanih pogodaka na centre podataka", dodala je Pop.
Kako je saopšteno, jedna osoba je povređena usled noćnog napada neprijatelja na Kijev, a ukupno je 25 ljudi povređeno tokom dana.
Kurir.rs/Ukrinform