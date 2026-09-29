Slušaj vest

Apelacioni sud u Rumuniji je naložio 30 dana pritvora za proruski orijentisanog bivšeg političara i nesuđenog šefa države Kalina Đorđeskua zbog optužbi za prevaru.

Rumunska agencija za borbu protiv organizovanog kriminala (DIICOT) ;tvrdi da su Đorđesku i još dvojica 2021. godine formirala grupu koja je prevarila jednog privrednika iz okruga Buzau za 1,1 milion evra, pod izgovorom da će mu to omogućiti pristup stranom kreditu u iznosu do 15 miliona evra.

1/7 Vidi galeriju Kalin Đorđesku Foto: Kalin Đorđesku

Agencija DIICOT je 21. septembra pretresla pet mesta, uključujući i Đorđeskuov dom, u okviru istrage prevare i formiranja organizovane kriminalne grupe. ;Nađeni su uređaji za ometanje signala, uređaji za skladištenje podataka i lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana. Agencija je navela da je grupa delovala kako u Rumuniji, tako i u Velikoj Britaniji.

Đorđesku je prvobitno bio zadržan u pritvoru 24 sata i negirao je bilo kakvu krivicu. Apelacioni sud je preinačio odluku nižeg suda i usvojio prvobitni zahtev tužilaštva za određivanje pritvora od 30 dana.

Đorđesku je postao poznat jer koji je osvojio najviše glasova u prvom krugu predsedničkih izbora u Rumuniji 2024. godine, ali su ti izbori kasnije poništeni.

Foto: EPA Robert Ghement

Pre izbora 2024. godine, Đorđesku je hvalio ruskog predsednika Vladimira Putina i dovodio u pitanje državnost Ukrajine, sve tvrdeći da nije proruski orijentisan.

Na tim izborima je biionezavisni kandidat i prijavio da nije imao nikakvih sredstava za kampanju, a isključen je iz drugog kruga izbora pošto su se pojavile tvrdnje da je Rusija sprovela koordinisanu kampanju za njegovu promociju.

Moskva je negirala da se mešala u izbore u Rumuniji.

Potom je Ustavni sud Rumunije poništio ;rezultate prvog kruga izbora što je Đorđesku nazvao „zvaničnim državnim udarom” i negirao bilo kakvu krivicu.

Posle poništavanja izbora, tužioci su pokrenuli krivičnu istragu protiv Đorđeskua zbog optužbi za zloupotrebe u finansiranju predizborne kampanje, podržavanje fašističkih grupa, kao i lažno prijavljivanje sredstava za kampanju i imovine.

Đorđesku ;je bilo onemogućeno učešće na ponovljenim izborima u maju prošle godine, na kojima je pobedio Nikušor Dan.