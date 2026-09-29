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Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je danas da bi kineski predsednik Si Đinping, kao domaćin predstojećeg samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, mogao da preduzme korake ka organizovanju trilateralnog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i američkim predsednikom Donaldom Trampom.

- Ako tamo bude predsednik SAD, mislim da će domaćin ovog događaja, predsednik Si Đinping, verovatno preduzeti neke korake u vezi sa mogućom organizacijom trilateralnog sastanka - rekao je Ušakov za rusku agenciju Vesti.

Ušakov je istovremeno naveo da pripreme za eventualni sastanak Putina i Trampa još nisu počele.

On je dodao da je Rusija dobila poziv za učešće na forumu i da će, kako je ranije najavljeno, ruska delegacija učestvovati na skupu.

Ranije je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun izjavio da Peking trenutno nema informacije o mogućem sastanku Sija, Putina i Trampa tokom predstojećeg samita.

Guo je naveo da je Kina, kao ovogodišnji domaćin tog međunarodnog skupa, spremna da zajedno sa delegacijama drugih zemalja doprinese postizanju konstruktivnih rezultata tokom svog predsedavanja APEC-om.

Kurir.rs/Vesti

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