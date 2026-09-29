BERLIN BESAN: "Rusija će platiti cenu rata, neće pobediti u Ukrajini"
- Berlin od Kremlja zahteva završetak invazije, uključivanje Evropljana u pregovore i otvaranje puta Ukrajini ka članstvu u Evropskoj uniji
- Merc tvrdi da Rusija neće pobediti u ratu i upozorava da će njegov nastavak Moskvi doneti velike gubitke, uključujući ekonomsku štetu
Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je u Berlinu da, prema njegovom mišljenju, naknadna reakcija Ruske Federacije na sastanak ministara spoljnih poslova pokazuje da Moskva trenutno nije zainteresovana za ozbiljne pregovore. Kako prenosi Politiko Evropa, Merc je na taj način odgovorio na kritičke komentare ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova povodom razgovora sa njegovim nemačkim kolegom Johanom Vadefulom.
Merc je rekao da će Nemačka nastaviti da pomaže Ukrajini ne samo vojno, već i politički, finansijski i ekonomski.
Sastanak u sedištu UN
Vadeful se u subotu sastao sa Lavrovom u sedištu Ujedinjenih nacija. Bio je to prvi sastanak ministara dve zemlje od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Nakon razgovora Lavrov je rekao da stavovi nemačkog ministra nisu sadržali ništa novo i da su predstavljali ponavljanje javnih izjava nemačkog rukovodstva.
Lavrov je takođe rekao da je Vadeful mogao da se ograniči na telefonski razgovor i pozvao se na zvanične stavove Berlina.
Pre sastanka, Vadeful je govorio o mogućnosti da američki predsednik Donald Tramp pozove Vladimira Putina na samit G20 u Majamiju u decembru.
Stav Berlina
Vadeful je kasnije objasnio da je želeo da Lavrovu prenese poruku o spremnosti Nemačke da se brani nakon što su na jednom nemačkom aerodromu primećeni dronovi sa eksplozivom. Berlin je odgovornost za incident pripisao Moskvi.
Ministar je takođe želeo da razgovara o zabrinutosti zbog globalne prehrambene krize u trenutku kada postoje pokušaji da se obnovi sporazum o žitu između Rusije i Ukrajine.
Merc je ponovio zahteve nemačke vlade upućene Kremlju: da okonča invaziju na Ukrajinu, omogući učešće Evropljana u pregovorima o uslovima za završetak rata i Ukrajini obezbedi put ka članstvu u Evropskoj uniji.
Kancelar je takođe izjavio da Rusija neće pobediti u ratu i da će, ukoliko ga nastavi, pretrpeti velike gubitke, uključujući i ekonomske.
(Kurir.rs/ua.news)