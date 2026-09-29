Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je u Berlinu da, prema njegovom mišljenju, naknadna reakcija Ruske Federacije na sastanak ministara spoljnih poslova pokazuje da Moskva trenutno nije zainteresovana za ozbiljne pregovore. Kako prenosi Politiko Evropa, Merc je na taj način odgovorio na kritičke komentare ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova povodom razgovora sa njegovim nemačkim kolegom Johanom Vadefulom.

Merc je rekao da će Nemačka nastaviti da pomaže Ukrajini ne samo vojno, već i politički, finansijski i ekonomski.

Sastanak u sedištu UN

Vadeful se u subotu sastao sa Lavrovom u sedištu Ujedinjenih nacija. Bio je to prvi sastanak ministara dve zemlje od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Nakon razgovora Lavrov je rekao da stavovi nemačkog ministra nisu sadržali ništa novo i da su predstavljali ponavljanje javnih izjava nemačkog rukovodstva.

Lavrov je takođe rekao da je Vadeful mogao da se ograniči na telefonski razgovor i pozvao se na zvanične stavove Berlina.

Pre sastanka, Vadeful je govorio o mogućnosti da američki predsednik Donald Tramp pozove Vladimira Putina na samit G20 u Majamiju u decembru.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridirh Merc obraća se nakon poraza njegove CDU na izborima u pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija Foto: Youtube Printscreen

Stav Berlina

Vadeful je kasnije objasnio da je želeo da Lavrovu prenese poruku o spremnosti Nemačke da se brani nakon što su na jednom nemačkom aerodromu primećeni dronovi sa eksplozivom. Berlin je odgovornost za incident pripisao Moskvi.

Ministar je takođe želeo da razgovara o zabrinutosti zbog globalne prehrambene krize u trenutku kada postoje pokušaji da se obnovi sporazum o žitu između Rusije i Ukrajine.

Merc je ponovio zahteve nemačke vlade upućene Kremlju: da okonča invaziju na Ukrajinu, omogući učešće Evropljana u pregovorima o uslovima za završetak rata i Ukrajini obezbedi put ka članstvu u Evropskoj uniji.