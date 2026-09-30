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Naučnici su prvi put vizualizovali proces spajanja genetskog materijala, otkrivši kako pozitivno naelektrisani joni pomažu hromozomima da prevaziđu međusobno odbijanje i precizno se upare.

DNK molekulima je neophodna mala, ali ključna pomoć kako bi uspešno spojili svoje gene. U revolucionarnom poduhvatu, istraživači otkrivaju kako se delovi DNK spajaju, dok računarske simulacije dodatno potvrđuju da naelektrisani joni metala pomažu dvostrukim spiralama da se savršeno poravnaju.

Ovi nalazi, nedavno predstavljeni u časopisu Nucleic Acids Research, donose potpuno nov nivo razumevanja najosnovnijih bioloških procesa u našim ćelijama.

Ovaj rad pruža dragocen uvid u proces tokom kojeg ćelije uparuju hromozome pre nego što raspodele genetski materijal u jajne ćelije ili spermatozoide.

Precizno podudaranje omogućava hromozomima da pravilno razmenjuju informacije i sprečava njihovo rasipanje, slično načinu na koji pažljivo slaganje čarapa drži parove na okupu.

Međutim, spajanje dve DNK spirale predstavlja izuzetan biofizički izazov.

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Sami lanci nose negativno električno naelektrisanje, što znači da se u prirodnom stanju snažno odbijaju. Istraživači su ranije samo pretpostavljali da bi pozitivno naelektrisani joni mogli da olakšaju zatvaranje ovog složenog sistema koji se neprestano uvija i kreće.

Naučnici sa Univerziteta u Šefildu u Engleskoj upotrebili su mikroskopiju atomskih sila kako bi direktno posmatrali kratke lance DNK tokom procesa spajanja. Ova visoko specijalizovana tehnika mikroskopiranja funkcioniše na veoma zanimljiv način, objašnjava Tomas Ketli.

„Detektujemo kako se taj vrh kreće i pretvaramo to u slikovni signal, u osnovi na isti način na koji dobijate zvuk sa gramofona", navodi Ketli.

Veoma oštra igla prevlači se preko površine koja sadrži molekule koje istraživači žele da ispitaju, stvarajući detaljnu mapu molekularnog pejzaža. Spojeni lanci DNK pod mikroskopom izgledaju kao pažljivo isprepleteni komadi prediva čiji se žlebovi savršeno uklapaju jedan u drugi.

Agnes Noj, računarska biofizičarka sa Univerziteta u Jorku, bila je toliko fascinirana dobijenim slikama da je sa svojim timom sprovela opsežne kompjuterske simulacije kako bi do detalja objasnila mehanizam ovog procesa.

Simulacije su pokazale da se pozitivno naelektrisani joni metala smeštaju tačno u žlebove spiralnih stepenica DNK strukture, na ista ona mesta gde se nalaze baze koje nose vitalne genetske informacije.

Od DNK origamija do medicinskih nanorobota

Ovi joni metala zapravo formiraju stabilne mostove sa negativno naelektrisanim grebenima DNK osnove.

Spirale su raspoređene stepenasto, tako da se pozitivna i negativna naelektrisanja smenjuju, a upravo ta suprotna naelektrisanja snažno privlače lance jedan ka drugom.

Kada se posmatraju zajedno, i mikroskopske slike i kompjuterske simulacije nesumnjivo potvrđuju ovaj inovativni model genetskog rajsferšlusa.

Stečeno znanje otvara potpuno nova vrata za bioinženjere. Razumevanje ovih sila omogućiće stručnjacima da naprave bolje i preciznije nabore u takozvanim DNK origami strukturama, koje se već uveliko razvijaju za ciljanu isporuku lekova unutar ljudskog tela.

Ovo područje nanomedicine beleži vrtoglav napredak, jer naučnici aktivno razvijaju mikroskopske mašine koje koriste DNK kao osnovni gradivni materijal.

Ovakvi nanoroboti mogli bi u bliskoj budućnosti da se kreću kroz ljudski krvotok, prepoznaju obolele ćelije i ciljano isporučuju medikamente, što bi predstavljalo prekretnicu u lečenju različitih oblika tumora.

Napredak u razumevanju strukture DNK direktno doprinosi i boljem shvatanju bioloških procesa koji dovode do razvoja teških bolesti, uključujući i razloge zbog kojih određeni mehanizmi otkazuju u ćelijama raka.

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Etički izazovi i budućnost genetičke medicine

Paralelno sa ovim fundamentalnim otkrićima, primena DNK analize nastavlja da menja modernu . Analiza genetskog koda danas predstavlja temelj precizne medicine, pružajući lekarima dubinski uvid u individualne genetske predispozicije svakog pacijenta.

Tehnologija rekombinantne DNK već decenijama omogućava proizvodnju vitalnih lekova poput insulina, dok inovativni CRISPR alati obećavaju efikasnije lečenje najrasprostranjenijih bolesti.

Jedan od vodećih svetskih trendova je implementacija projekata sekvenciranja genoma velikog broja novorođenčadi, sa ciljem ranog otkrivanja naslednih bolesti.

Iako rani skrining nudi ogromne medicinske benefite, on istovremeno donosi i ozbiljna etička pitanja vezana za privatnost najosetljivijih ličnih podataka.

Razvoj molekularne biologije nastavlja se ubrzanim tempom, a svaki novi uvid u osnovnu mehaniku života – poput ovog otkrića o jonskom genetskom rajsferšlusu – donosi alate kojima ćemo u doglednoj budućnosti preciznije, sigurnije i efikasnije lečiti najsloženije bolesti današnjice.