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Francuski srednjoškolci danas su blokirali više stotina škola, zahtevajući bolje uslove, i na više mesta su se sukobili sa policijom, koja je odgovorila upotrebom pendreka i suzavca.

Od prošle nedelje srednjoškolci organizuju proteste ispred svojih škola zbog problema koji uključuju rasporede časova, veliki broj učenika u odeljenjima i nedostatak nastavnog kadra.

Protesti su počeli u regionu Il-de-Frans oko Pariza, ali su se potom proširili i na druge gradove širom zemlje.

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Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Prema podacima Ministarstva prosvete, protesti su danas organizovani u 338 škola, pri čemu je 40 škola bilo potpuno, a 44 delimično blokirano.

Prema podacima policije, danas je tokom protesta uhapšeno 40 osoba, a 10 povređeno je desetoro učenika.

U jednoj srednjoj školi u pariskom predgrađu nastavnici su formirali živi zid oko učenika koji su protestovali, pokušavajući da ih zaštite od policije.

Sukoba učenika i policije bilo je u Nantu, Marseju, Bordou Lionu.

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Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Protesti učenika organizovani su dan nakon što su sindikati organizovali demonstracije i štrajkove širom Francuske, zbog namere premijera Sebastijena Lekornua da napravi velike budžetske rezove.

Sindikati su saopštili da je širom Francuske marširalo 300.000 ljudi, uključujući 70.000 u Parizu, među kojima i 8.000 vatrogasaca.

Vlada predlaže zamrzavanje plata u javnom sektoru 2027. godine, kako bi se uštedele dve milijarde evra, što bi, kako su naveli sindikati, bilo četvrto uzastopno godišnje zamrzavanje i osmo tokom mandata Emanuela Makrona.

Kurir.rs/Agencije

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