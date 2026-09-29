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Troje tinejdžera poginulo je nakon što je automobil sleteo u reku Vir u Sanderlendu, Engleska, dok je 17-godišnji dečak koji je uspeo da se izvuče na sigurno uhapšen, saopštila je policija.

Crni Audi A3 sleteo je sa puta u blizini mosta Virmut i završio u vodi u utorak popodne, saopštila je policija Nortambrije. Poginula su dva dečaka i jedna devojčica.

Veruje se da su se u automobilu u trenutku nesreće nalazile četiri osobe. Nakon velike akcije hitnih službi, iz vode su izvučena tela troje tinejdžera.

Potraga je bila koncentrisana na područje oko Pans Benka, u blizini mosta Virmut, gde je automobil oko 13.30 časova sleteo u vodu.

Preživeli 17-godišnjak uhapšen

Sedamnaestogodišnji dečak, koji je uspeo da se izvuče na sigurno, naknadno je uhapšen, saopštila je policija.

On se nalazi u bolnici sa povredama koje nisu ozbiljne i ostaje u policijskom pritvoru.

Glavni policijski nadzornik Skot Kaui, komandant područja Sanderlenda, rekao je da je reč o "zaista tragičnom incidentu u kojem su tri mlade osobe izgubile život".

"Naše misli su sa njihovim porodicama, prijateljima i svima koji su pogođeni onim što se dogodilo", rekao je Kaui.

"Nastavićemo da im pružamo podršku na svaki mogući način i molimo da se u ovom trenutku poštuje njihova privatnost."

On je dodao da se istraga nalazi u veoma ranoj fazi i da policija tek pokušava da utvrdi okolnosti incidenta.

"Zamolili bismo građane da ne spekulišu o incidentu, bilo na društvenim mrežama ili u zajednici", rekao je.

"Molimo vas da pritom imate u vidu kakav bi uticaj takvi komentari mogli da imaju na porodice osoba uključenih u ovaj incident."

Policija Nortambrije pozvala je građane da izbegavaju područje na kojem se dogodila saobraćajna nesreća.

Velika akcija hitnih službi

Na mestu nesreće bili su policija, ekipe hitne pomoći, Kraljevska nacionalna institucija za spasavanje na moru i Obalska straža.

Vatrogasno-spasilačka služba Tajn i Vira takođe je poslala dva vatrogasna vozila i čamac kako bi pomogla u spasilačkoj operaciji.

Luis Atkinson, laburistički poslanik iz Sanderlend Centrala, oglasio se povodom tragedije.

"Upoznat sam sa ozbiljnim incidentom na Viru ovog popodneva. Moje misli su sa svima koji su uključeni, njihovim porodicama i pripadnicima hitnih službi koji su izašli na teren", naveo je Atkinson.

Gradonačelnica severoistoka Engleske Kim Mekginis takođe je reagovala.

"Upoznata sam sa ozbiljnim incidentom na reci Vir danas, nakon što je automobil završio u vodi u Sanderlendu", rekla je.