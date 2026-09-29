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Američki predsednik Donald Trampizjavio je danas da još ne zna hoće li se Iran predati, dodajući Iranu "veoma loše ide".

Tramp je nakon razgovora sa predstavnicima kompanija koje se bave veštačkom inteligencijom ponovio svoju tvrdnju da je američka mornarica učestvovala u više prolazaka velikog broja teretnih brodova kroz Ormuski moreuz u poslednjih nekoliko dana, prenosi NBC njuz.

"To je najveći broj u istoriji, uključujući i vreme daleko pre nego što smo morali da uđemo u rat i zaustavimo nuklearno naoružanje", rekao je Tramp.

Pozivajući se na neimenovane izvore, Blumberg je ranije danas preneo da su iranski zvaničnici u privatnim razgovorima izrazili pesimizam u pogledu mogućnosti da se postigne sporazum o okončanju neprijateljstava sa Vašingtonom i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza pre američkih srednjoročnih izbora u novembru.

Iran i Sjedinjene Američke Države su postigli malo napretka tokom pregovora koji su održani prošle nedelje u Njujorku, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a Iran smatra da postoji velika verovatnoća eskalacije sukoba nakon izbora u SAD 3. novembra, naveli su izvori, od kojih su neki informacije dobili direktno od iranskih zvaničnika.

Iranski zvaničnici su više puta isticali da su spremni za diplomatski pristup, ali da nemaju poverenja da će se administracija američkog predsednika Donalda Trampa pridržavati uslova bilo kakvog sporazuma.

Kurir.rs/NBC njuz

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