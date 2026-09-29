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Tokom incidenta u Ormuskom moreuzu 14. septembra, osam američkih marinaca pretrpelo je povrede kada je iranska protivbrodska krstareća raketa pogodila plovilo na kojem su se nalazili, objavio je NBC Njuz (NBC News) pozivajući se na neimenovane vojne zvaničnike SAD.

Napad, koji u trenutku događaja nije javno obelodanjen, privukao je veliku pažnju međunarodnih pomorskih krugova, pre svega zbog činjenice da se američki vojnici nisu nalazili na ratnom brodu Ratne mornarice SAD, već na plovilu čiji identitet i tip Vašington odbija da precizira.

Detalji napada i zdravstveno stanje vojnika

Prema raspoloživim informacijama, povređeno osoblje činilo je deo baterijskog/bataljonskog desantnog tima, a među njima su bila sedmorica vojnika i jedan oficir.

Pripadnici armije SAD zadobili su simptome udisanja dima i potresa mozga, poput jakih glavobolja, što ukazuje na mogućnost lakših traumatskih povreda mozga. Svi povređeni su se ubrzo nakon zbrinjavanja vratili na redovne dužnosti.

Ministarstvo odbrane SAD nije odmah objavilo izveštaj o ovom napadu, a podaci o povređenima uneti su u zvanični sistem za praćenje žrtava tek oko deset dana kasnije.

1/8 Vidi galeriju Američka mornarica na Bliskom istoku Foto: Printskrin

Zvaničnici su to kašnjenje obrazložili prirodom povreda poput potresa mozga, čiji se simptomi često manifestuju sa vremenskim odmakom, kao i činjenicom da se vojne baze podataka ne ažuriraju trenutno.

Pitanje statusa broda i reakcija Centralne komande

Iako su zvaničnici potvrdili da pogođeno plovilo ne pripada Ratnoj mornarici SAD, odbili su da iznesu detalje o njegovom imenu, zastavi pod kojom plovi ili vlasničkoj strukturi, oslovljavajući ga isključivo kao "pomorsko plovilo".

Centralna komanda oružanih snaga SAD (CENTCOM) takođe je uskraćena za dodatne komentare.

S druge strane, Američka pomorska uprava izvestila je da su tog dana zabeležene informacije o napadu na brod koji je bio pod ugovorom sa SAD, dok pojedini privatni izvori iz sektora pomorske bezbednosti navode da je reč o plovilu kojim upravljaju zapadne kompanije.

Zvanična potvrda da je reč o istom brodu na kome su se nalazili marinci za sada je izostala.

Incident je otvorio značajna pitanja među brodovlasnicima, osiguravajućim kućama i operaterima koji koriste Ormuski moreuz.

Angažovanje vojnog osoblja na netipičnim ili ugovornim plovilima stvara specifičnu sivu zonu između komercijalne i vojne delatnosti.

Analitičari ističu da nejasna granica otežava procenu bezbednosnih i ratnih rizika, jer se postavlja pitanje na koji način oružane snage Irana identifikuju legitimne vojne mete.

Sve dok se ne objave precizni podaci o IMO broju i ugovornom statusu plovila, ostaje nepoznato da li je brod korišćen za prevoz ljudstva, logistiku, specijalne operacije ili zaštitu trgovačke flote u regionu.

Iranski predlog i uslovi za deblokadu Ormuskog moreuza

Iran je prošle nedelje, preko Katara kao posrednika na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, ponudio plan koji predviđa ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i normalizaciju pomorskog saobraćaja u roku od sedam dana. Zauzvrat, Teheran traži odmrzavanje nezakonito blokiranih finansijskih sredstava i omogućavanje neometanog izvoza iranske nafte.

Arakči je naglasio da navedeni uslovi nisu novi i da predstavljaju obaveze koje su SAD već prihvatile u okviru memoranduma o razumevanju potpisanog u junu, a koji je propao svega nekoliko dana nakon usvajanja usled nove eskalacije i razmene udara.

Uprkos tome, iranski ministar je istakao da i dalje insistira na diplomatiji kako ne bi bila propuštena nijedna prilika za uspostavljanje mira.

SAD odbacile predlog: Volc ukazuje na rizik i kršenje ranijih dogovora

S druge strane, američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da je odbio iranski predlog, ocenivši da Teheran traži sporazum samo zato što trpi velike gubitke usled blokade. Tramp je naveo da razmatra sve opcije, od potpunog uništenja do postizanja dogovora za koji veruje da je moguć nakon izbora u novembru.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc izjavio je da je iranski plan neprihvatljiv jer predstavlja pokušaj da se izdešptava ukidanje sankcija i pristupi milijardama zamrznutih sredstava. Volc je optužio Iran za kršenje junačkog memoranduma napadima na međunarodni saobraćaj i poručio da Vašington mora osigurati da svet bude bezbedan od iranske nuklearne pretnje, ostavljajući sve opcije na stolu.