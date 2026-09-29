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Rusija je spremna da upotrebi sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearna, kako bi zaštitila Kalinjingradsku oblast od izolacije, saopštila je dana ruska ambasada u Irskoj.

„Pojavile su se informacije da NATO priprema vazdušnu i pomorsku blokadu Kalinjingrada i Kalinjingradske oblasti. To nije izmišljotina, već stvar koja ozbiljno zabrinjava Rusiju. Neodgovorna i kratkovida evropska politička elita igra opasnu igru“, navodi se u saopštenju, prenosi Tass.

„Ne bi trebalo da bude sumnje da će Rusija biti spremna da upotrebi ceo svoj arsenal, uključujući nuklearno oružje, da bi odbranila svoju teritoriju, ako zemlje NATO pokušaju da izoluju Kalinjingradsku oblast od ostatka zemlje", dodaje se.

"U takvom scenariju, rizik od oružanog sukoba je visok, sa mogućnošću da Rusija pokrene preventivne udare na centre donošenja odluka u zemljama alijanse u ranoj fazi sukoba“, stoji u saopštenju, a Evropa se upozorava da je to pitanje „izuzetno ozbiljno i da ga tako tretira“.

NATO osuđuje "neodgovornu nuklearnu retoriku" Rusije koja je sadržana u dokumentu koji je Moskva poslala zvaničnicima alijanse, a u kojem se osuđuju "provokacije" protiv ruske eksklave Kalinjingrad na Baltičkom moru, izjavila je danas portparol NATO-a Alison Hart.

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"Snažno osuđujemo pretnju upotrebom sile, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku", rekla je Hart, koja je potvrdila da je NATO primio dokument od Rusije, i da je odgovorio na njega, prenosi Figaro.

I ruska ambasada u Briselu objavila je sadržaj ovog dokumenta, u kojem Rusija izražava svoju "zabrinutost" zbog "provokativnih akcija" NATO-a prema Kalinjingradu, na šta je Rusija spremna da odgovori "svojim punim arsenalom".

"Svedoci smo neviđene eskalacije vojne aktivnosti Alijanse duž naših zapadnih granica", koje uključuju i Kalinjingrad, navodi se u saopštenju ambasade.

U saopštenju ruske ambasade se navodi da je Moskva u dokumentu koji je poslat NATO navela da je Rusija "spremna da upotrebi ceo svoj arsenal za odbranu svoje teritorije ukoliko zemlje NATO pokušaju da izoluju Kalinjingradsku oblast" od ostatka Rusije.

"Ruska upotreba hibridnih taktika je znak očaja, ali nećemo se odvratiti od naše podrške Ukrajini", kazala je portparol NATO-a, komentarišući dokument.